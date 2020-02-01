"Почта ЛНР" введет в обращение блок марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 14 февраля введет в обращение блок художественных почтовых марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье" из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Об этом сообщили на предприятии."14 февраля 2020 года вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех почтовых отделениях блок художественных почтовых марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Блок форматом 91 мм х 84 мм выпущен тиражом 1000 экземпляров (в одном блоке одна марка), его номинальная цена 100 руб.На блоке "Герои-подпольщики поселка Криворожье" отображены стилизованные фотографии эпизодов Великой Отечественной войны в брянковском поселке Криворожье, мать Игоря Левтерова – Анна Левтерова, группа подпольщиков Павел Левтеров, Владимир Коновалов, Иван Злобин, Михаил Егоров, картина Алексея Кокорекина с фиксированным подвигом героев-подпольщиков поселка Криворожье, марка "Левтеров Игорь Павлович", знак серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"; год выпуска и тираж.На марке отображен портрета Игоря Левтерова на фоне стилизованной карты периода Великой Отечественной войны, годы жизни, год выпуска и номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Левтеровское подполье было создано в 1942 году в поселке Криворожье города Брянки Игорем Левтеровым, которому к началу войны было 17 лет.В актив подпольной группы вошли отец Игоря - Павел Левтеров, комсомолец Владимир Коновалов, большевик Григорий Никольский, сестры Валя и Вера Никольские, забойщик Иван Злобин, директор школы Михаил Егоров. Не являясь членами партизанской группы, помогали в ее деятельности братья Константин и Александр Семеникины, служившие в полиции.Подпольщики писали и расклеивали листовки, призывающие население к сопротивлению захватчикам, нарушали телефонную связь оккупантов, собирали оружие для борьбы с ними, взорвали водонапорную башню. В день Красной Армии 23 февраля 1943 года патриоты вывесили Красное знамя на здании горноспасательного отряда. Подпольщики готовились к ликвидации предателей Родины, планировали взорвать мост между поселками Елено и Криворожье. Но предатель выдал группу, и 22 марта 1943 года Игорь Левтеров и Иван Злобин были арестованы, а 23 марта - другие члены группы.В тюрьме их страшно пытали, но ничего не сказавших Павла Левтерова и Григория Никольского в ночь с 27 на 28 марта бросили в ствол шахты № 1-1бис "Криворожье". В тот же день на базарной площади был повешен Злобин. Остальных членов группы увезли в Брянку, а затем в гестапо в Кадиевку (сейчас Стаханов), где они были расстреляны 20 апреля 1943 года.С помощью матери основателя подпольной группы Анны Левтеровой, подкупившей переводчика, удалось спастись брату Игоря - Жене Левтерову - и сестрам Никольским. После освобождения города осенью 1943 года останки погибших подпольщиков были перезахоронены в братской могиле в центре Стаханова.13 февраля — Луганск