Политика Зеленского в отношении Донбасса вряд ли приведет к миру – активист

Политика президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования конфликта в Донбассе вряд ли приведет к достижению мира. Об этом ЛИЦ заявил активист Алчевского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Константин Павлов.

"Из-за невыполнения командой Зеленского взятых на себя обязательств запланированная на апрель встреча в "нормандском формате" под угрозой срыва. Прошло уже два месяца, но ни один из пунктов договоренностей, принятых решениями глав государств в Париже, не реализован. Более того – не видно даже направленности такой реализации", - отметил Павлов.

"Наоборот, мы видим ежедневные обстрелы и гибель жителей Донбасса. Если политика Зеленского и его команды в вопросе мирного урегулирования не изменится, то вряд ли можно говорить о достижении мира", - констатировал активист.

"Государственные лидеры поддерживают реализацию Минских соглашений в том виде, в котором они уже согласованы. А высказывания Зеленского о том, что Минские соглашения нужно пересмотреть, говорят об отсутствии у него какого-либо опыта или профессионализма", - подчеркнул он.

13 февраля — Луганск