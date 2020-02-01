- А мы? - А вы умрете

- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцев из Китая эвакуируют после того, как правительство будет на сто процентов уверено в том, что коронавирусная инфекция не распространится на территорию страны. Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая. Об этом информирует радио «Громадське»....Ей-богу, невзирая на всё происходящее - охереваю от скотства властей Украины по отношению к населению. Постмайданная власть реально не власть, а ликвидационная комиссия. Они уже раз пять дату эвакуации переносили, если не больше. Народ реально на запакованных чемоданах сидит примерно три недели. Им то самолёт обещают, то паспортные данные собирают, то через вичат вбрасывают "вы денег занесите, консульство организует", то предлагают за свой счёт вылететь в ЕС, а оттуда мол вас на Украину-то вышлют, ололо хитрый план, и теперь вот официально - "Ну вас там когда китайцы или вылечат, или похоронят - тогда и самолёт будет".(с) Руслан Карманов...Что сказать, это Украина. Точка невозврата там давно пройдена, так что теперь можно только наблюдать.Сергей Коляснико