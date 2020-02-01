Планы на загробную жизнь

вЂ‹вЂ‹Халяльный тайм-менеджмент28-летний работник птицефабрики (ранее работал водителем Uber), осужденный за планирование терактов в Лондоне, составил список дел, которые он намеревался осуществить в раю:- Совершить обзорный тур по своей собственности в джаннате, выбрать дворец- Познакомиться со всеми женами, выбрать двух главных- Украсить главный дворец- Встретить всю семью- Встретить всех друзей, закатить пир- Встреча с пророками и сподвижниками- Знакомство с Аллахом- Посетить райский рынок- Провести время с женами- Развлечения и так далееВо как не терпелось к гуриям, что встречу с пороками и Аллахом отложил аж на шестое и седьмое место!(с) Аббас ДжумаА как ты планируешь загробную жизнь?!Борис Рожин