Федерация профсоюзов ЛНР объявила смотр-конкурс на лучшее предприятие по охране труда

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР совместно с Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) и Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФССНСППЗ) приглашают предприятия, организации и учреждения Республики принять участие в смотре-конкурсе на лучшее предприятие и лучшего специалиста по охране труда. Об этом сообщили в ФП ЛНР.

"Смотр-конкурс по инициативе Федерации профсоюзов ЛНР проводится уже в четвертый раз. Принять в нем участие могут все предприятия, организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

"Мероприятие проводится по итогам работы по охране труда за прошедший 2019 год в целях повышения эффективности работ по созданию здоровых и безопасных условий труда, достижения положительных результатов в реализации профилактических мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, пропаганды и распространения передового опыта по охране труда", – рассказали в ФП ЛНР.

Принять участие в конкурсе могут предприятия и специалисты угольной, металлургической, машиностроительной, нефтегазоперерабатывающей, энергетической, строительной отраслей, ЖКХ, здравоохранения, образования и науки, агропромышленного комплекс, транспорта, связи, легкой и текстильной промышленности, государственных учреждений и культуры, социально-культурной сферы, в том числе торговли.

Для участия в смотре-конкурсе предприятия, учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики, до 20 марта должны представить документы в Федерацию профсоюзов ЛНР по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, дом 13, кабинеты 26, 37.

Победители в номинации "Лучшее предприятие по охране труда ЛНР" будут награждены дипломами оргкомитета.

"Кроме того, в отношении этих предприятий будут приняты решения Госгорпромнадзора ЛНР и Фонда соцстрахования ЛНР об уменьшении надзорно-контрольных функций при планировании на 2021 год либо до принятия особого решения", – отметили в ФП ЛНР.

Победители в номинации "Лучший специалист по охране труда ЛНР" будут награждены дипломами оргкомитета.

Определение и награждение победителей конкурса будет приурочено ко Всемирному дню охраны труда и Дню охраны труда в ЛНР, который, в соответствии с указом главы Республики, отмечается 28 апреля.

С положением о смотре-конкурсе можно ознакомиться на официальных сайтах Федерации профсоюзов ЛНР, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ЛНР.

Напомним, в мае 2019 года представители ФП ЛНР, Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определили победителей смотра-конкурса на лучшее предприятие и лучшего специалиста по охране труда.

13 февраля — Луганск