В Крыму в аварии погибли два человека: полиция ищет свидетелей

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"Водитель автомобиля "ВАЗ-21101", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Газель", - говорится в сообщении.

В Симферопольском районе в результате лобового столкновения погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По информации ведомства, авария произошла сегодня утром 13 февраля на дороге "Саки – Орловка" возле поселка Тепловка.В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте происшествия, а водитель "Газели" получил травмы.По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда.В МВД попросили водителей, которые стали свидетелями ДТП, предоставить записи с видеорегистратора для установления всех деталей аварии. Отмечается, что конфиденциальность гарантируется.