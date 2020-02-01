Сорос измельчал: раньше боролся за мир, а теперь за Украину



Коломойский решил, что дедушку Сороса можно добивать

После провала импичмента Трампа обидеть некогда всемогущего Сороса может каждый. Сорос - враг Трампа, пытавшийся его свергнуть с первого дня, как только стало известно, что последний получил большинство голосов выборщиков, ещё до окончания процедуры голосования и за несколько месяцев до инаугурации. Трампу пришлось даже пригрозить своим оппонентам (которых вдохновлял, направлял и финансировал Сорос) тюрьмой и репрессиями, в том числе применением вооружённой силы против заговорщиков, чтобы остановить развёртывание в США цветного сценария.

Демократы пили из Трампа кровь больше трёх лет. Но, наконец, проиграли. Их проигрыш заключается не в провале процедуры импичмента. Мало кто верил, что команда Трампа допустит такое количество невынужденных ошибок, что сенат, где республиканцы обладают большинством голосов, поддержит импичмент необходимыми двумя третями. Затея с импичментом должна была скомпрометировать Трампа и отобрать у него голоса на президентских выборах, которые пройдут в ноябре текущего года.

Но вышло всё с точностью до наоборот: поддержка Трампа увеличилась, а затеявшие игру в импичмент демократы на данный момент не имеют ни одного перспективного кандидата. Конечно, есть ещё время изменить ситуацию, но мало кто верит, что люди, проигравшие Трампу, находясь в сильной позиции, смогут выиграть, когда их позиция слаба, как никогда.

В общем на Украине Коломойский, давно уже сражающийся с Соросом за право возглавлять разграбление остатков местного ресурса, решил, что дедушку можно добивать. Надо признать, что из украинских олигархов Коломойский лучше всех умеет вести информационные войны (вернее, остальные не умеют априори, а он умеет). Немедленно открылись глаза у массы украинских «экспертов», которые не только «увидели», что Сорос де-факто руководит Украиной, но и «осознали», что это плохо. Их можно понять, Игорь Валерьевич никогда не скупился на популяризацию своей точки зрения. «Бюджет не ограничен» - его стандартное сообщение своим пиарщикам в начале любого информационного конфликта.



На Украине Коломойский, давно уже сражающийся с Соросом за право возглавлять разграбление остатков местного ресурса, решил, что дедушку можно добивать.

По Соросу не оттоптался только ленивый. В результате даже президент Зеленский вынужден был выступить со специальным заявлением о том, что Украиной-таки управляет лично он, а кто такой Сорос ему даже неизвестно. Впрочем, Зеленскому тут же ответил Андрей Портнов, подтвердивший, что Сорос всё же управляет Украиной, просто Зеленский этого не видит.

Если на массу «экспертов», «прозревших» в отношении Сороса, можно было бы не обратить внимания, то выступление Портнова не заметить нельзя. Сейчас его называют просто юристом, а известен он, в основном, своими обещаниями посадить Порошенко. Но так было не всегда.

Устами юриста Портнова глаголет…

Лет пятнадцать назад Портнов был не просто юристом Коломойского, а даже считался неформальным лидером группы юристов, работающих на Игоря Валерьевича, ставших позднее депутатами Рады. Правда, потом он успел поработать на Тимошенко, а позднее на Януковича, у которого дослужился до первого заместителя главы Администрации президента. Вёл (вместе с Еленой Лукаш) переговоры с мятежниками, результатом которых стали бегство Януковича и захват власти путчистами. Переворот вынудил его эмигрировать, но после победы Зеленского на президентских выборах, в канун инаугурации вернулся на Украину.



Позиция Портнова интересна тем, что, на удивление, практически всегда отражает интересы Коломойского.

Позиция Портнова (и примыкающей к нему Лукаш) интересна тем, что, на удивление, практически всегда отражает интересы Коломойского. Портнов душил Порошенко заявлениями в Государственное бюро расследований, которое по этим заявлениям возбуждало уголовные дела, когда Коломойский склонял Петра Алексеевича добровольно и радостно поделиться имуществом, нажитым непосильным трудом. Портнов начал умеренно критиковать Зеленского после того, как большая часть пожеланий Коломойского оказалась неудовлетворённой новой властью.

И вот сейчас Портнов вспомнил о Соросе, как раз тогда, когда Игорь Валерьевич ведёт с ним (Соросом) непримиримую борьбу. Андрей Владимирович может сказать, что это случайное совпадение, и мы ему, безусловно, поверим. Но даже если это так, мы можем предположить, что они просто мыслят в одном режиме, а значит, позиция Портнова, пусть и невольно, но всё равно отражает позицию Коломойского.

Так что можем считать, что устами юриста Портнова Зеленскому ответил олигарх Коломойский. Что это значит?

Это значит, что Джорджа Сороса в грош не ставит даже Игорь Валерьевич, для которого Украина осталась последним убежищем на планете, так как американцы достали его не только в Швейцарии, но даже в Израиле, который крайне трудно убедить выдать еврея иностранному правосудию. Тем более что израильские политики не ангелы в плане коррупции, а Коломойский - человек щедрый (когда речь идёт о его интересах). Кстати, Коломойского с равным рвением преследуют и американские демократы, и республиканцы. Это, наверное, единственный вопрос, в котором они сходятся.

Тем не менее, понимая, что демократы потерпели от Трампа сокрушительное поражение и видя, что президент США не стал откладывать в долгий ящик месть своим врагам, начав увольнять проштрафившихся на следующий день после победы в сенате, Коломойский, которого в последнее время серьёзно потеснили люди Сороса, решил использовать предоставившуюся возможность отыграться и развернул против американского миллиардера информационную кампанию.

Борьба плохого с худшим

Значит ли это, что на самом деле Сорос Украиной не управляет? Нет, не значит. Действительно, в правительстве, в составе парламентской фракции партии Зеленского «Слуга народа», даже в офисе президента большинство составляют люди Сороса. Информационные кампании, которые ведёт Коломойский, вообще отличаются тем, что он говорит правду. Просто он акцентирует внимание на выгодной ему части правды, опуская ту её часть, которая ему не выгодна.

Да, Сорос, при помощи выращенных им и демократами на американские гранты молодых украинских глобалистов, прорвавшихся к власти при помощи Зеленского, пытается ограбить Украину, буквально выжать её досуха. Коломойский просто не говорит о том, что сам он планирует сделать то же самое.



В правительстве, в составе парламентской фракции партии Зеленского «Слуга народа», даже в офисе президента большинство составляют люди Сороса.

В данной ситуации у украинского народа нет хорошего выбора. Кого не поддержи, результат один - снимут последнюю рубаху, а заодно семь шкур сдерут. С точки зрения внешней и внутренней политики, разница между интернациональным (глобалистским) и национальным (украинским) олигархатом тоже отсутствует. Неслучайно последний всё время стремился на Запад и помогал американцам приводить к власти на Украине радикальных националистов.

Сможет ли Коломойский сбить Сороса, пользуясь победой Трампа над демократами? Не факт. До сих пор американцы, при всех своих внутренних противоречиях, зорко следили, чтобы политики подконтрольных им бантустанов и думать не смели выступить против американского капитала или американских чиновников. Если разрешить им сегодня сожрать демократов, то завтра они могут броситься и на республиканцев.

Некоторые высказывают надежду, что Трамп сократит поддержку Украины в рамках декларированного намерения «поладить с Россией». Но это вряд ли. Трамп хочет поладить на своих условиях, а Украину он готов продать Москве, но очень дорого. Более того, буквально на днях Вашингтон резко высказался по поводу действий России в Сирии, где Москва поддерживает операции Дамаска в Идлибе, и явно разрешила Асаду пойти на прямую конфронтацию с Турцией и ответить на обстрелы Эрдогана огнём по турецким военнослужащим.

Как видим, стремление «поладить» не мешает Трампу проводить политику сдерживания России даже в тех регионах, где США безнадёжно проиграли. А на Украине позиции Вашингтона достаточно прочные. Другое дело, что сама Украина большой ценности не представляет.

Но Трамп, как рачительный хозяин, предполагает поддерживать в полумёртвом украинском государстве слабое биение жизни за счёт европейцев до тех пор, пока не удастся убедить Россию выкупить этот ненужный (мусорный) актив, отдав взамен что-то полезное. Деятельность Сороса на Украине этим расчётам не мешает.

Наоборот, чем больше смерти и разрушений несёт на Украину американский «филантроп», тем больше шансов, что Москва не выдержит и решит выкупить остатки страны и народа у США.

Более того, как было отмечено выше, Коломойского в США не любят даже больше, чем Сороса (у последнего хотя бы с демократами отношения хорошие). Поддерживать обнаглевшего туземца против своего (пусть и врага внутри США, но отстаивающего интересы Америки во вне) Вашингтон вряд ли будет. Думаю, что Коломойский это тоже хорошо понимает, поэтому и пытается при помощи массированной информационной кампании убедить президента вступить в борьбу с Соросом и вычистить людей последнего из власти, резонно полагая, что если Зеленский сделает в этом направлении первый шаг, то потом отступать будет поздно. Нынешний президент Украины привёл людей Сороса во власть не потому, что очень любит американского миллиардера и международного спекулянта. У него просто нет других управленцев. И взять ему их негде. Кроме того, ему нужны кредиты МВФ, позволяющие Украине делать вид, что страна ещё не обанкротилась, а МВФ играет на стороне Сороса.

Так что эта борьба плохого с худшим может продолжаться вечно, и даже смерть одного или обоих лидеров противостоящих сторон ничего не решит. Противоречия останутся, а новые лидеры найдутся моментально. После выбора, сделанного в феврале-мае 2014 года, Украину уже ничто не может спасти, а выступит её могильщиком Сорос, Коломойский или кто-то третий - совершенно неважно.

Ростислав Ищенко После провала импичмента Трампа обидеть некогда всемогущего Сороса может каждый. Сорос - враг Трампа, пытавшийся его свергнуть с первого дня, как только стало известно, что последний получил большинство голосов выборщиков, ещё до окончания процедуры голосования и за несколько месяцев до инаугурации.Демократы пили из Трампа кровь больше трёх лет. Но, наконец, проиграли. Их проигрыш заключается не в провале процедуры импичмента. Мало кто верил, что команда Трампа допустит такое количество невынужденных ошибок, что сенат, где республиканцы обладают большинством голосов, поддержит импичмент необходимыми двумя третями. Затея с импичментом должна была скомпрометировать Трампа и отобрать у него голоса на президентских выборах, которые пройдут в ноябре текущего года.Но вышло всё с точностью до наоборот:Конечно, есть ещё время изменить ситуацию, но мало кто верит, что люди, проигравшие Трампу, находясь в сильной позиции, смогут выиграть, когда их позиция слаба, как никогда.В общемНадо признать, что из украинских олигархов Коломойский лучше всех умеет вести информационные войны (вернее, остальные не умеют априори, а он умеет). Немедленно открылись глаза у массы украинских «экспертов», которые не только «увидели», что Сорос де-факто руководит Украиной, но и «осознали», что это плохо. Их можно понять, Игорь Валерьевич никогда не скупился на популяризацию своей точки зрения. «Бюджет не ограничен» - его стандартное сообщение своим пиарщикам в начале любого информационного конфликта.На Украине Коломойский, давно уже сражающийся с Соросом за право возглавлять разграбление остатков местного ресурса, решил, что дедушку можно добивать.По Соросу не оттоптался только ленивый. В результате даже, а кто такой Сорос ему даже неизвестно. Впрочем, Зеленскому тут же ответил Андрей Портнов, подтвердивший, что Сорос всё же управляет Украиной, просто Зеленский этого не видит.Если на массу «экспертов», «прозревших» в отношении Сороса, можно было бы не обратить внимания, то выступление Портнова не заметить нельзя. Сейчас его называют просто юристом, а известен он, в основном, своими обещаниями посадить Порошенко. Но так было не всегда.Лет пятнадцать назад Портнов был не просто юристом Коломойского, а даже считался неформальным лидером группы юристов, работающих на Игоря Валерьевича, ставших позднее депутатами Рады. Правда, потом он успел поработать на Тимошенко, а позднее на Януковича, у которого дослужился до первого заместителя главы Администрации президента. Вёл (вместе с Еленой Лукаш) переговоры с мятежниками, результатом которых стали бегство Януковича и захват власти путчистами. Переворот вынудил его эмигрировать, но после победы Зеленского на президентских выборах, в канун инаугурации вернулся на Украину.Позиция Портнова интересна тем, что, на удивление, практически всегда отражает интересы Коломойского.Позиция Портнова (и примыкающей к нему Лукаш) интересна тем, что, на удивление, практически всегда отражает интересы Коломойского. Портнов душил Порошенко заявлениями в Государственное бюро расследований, которое по этим заявлениям возбуждало уголовные дела, когда Коломойский склонял Петра Алексеевича добровольно и радостно поделиться имуществом, нажитым непосильным трудом. Портнов начал умеренно критиковать Зеленского после того, как большая часть пожеланий Коломойского оказалась неудовлетворённой новой властью.И вот сейчас Портнов вспомнил о Соросе, как раз тогда, когда Игорь Валерьевич ведёт с ним (Соросом) непримиримую борьбу. Андрей Владимирович может сказать, что это случайное совпадение, и мы ему, безусловно, поверим. Но даже если это так, мы можем предположить, что они просто мыслят в одном режиме, а значит, позиция Портнова, пусть и невольно, но всё равно отражает позицию Коломойского.Так что можем считать, что устами юриста Портнова Зеленскому ответил олигарх Коломойский. Что это значит?Это значит, что Джорджа Сороса в грош не ставит даже Игорь Валерьевич, для которого Украина осталась последним убежищем на планете, так как американцы достали его не только в Швейцарии, но даже в Израиле, который крайне трудно убедить выдать еврея иностранному правосудию. Тем более что израильские политики не ангелы в плане коррупции, а Коломойский - человек щедрый (когда речь идёт о его интересах). Кстати, Коломойского с равным рвением преследуют и американские демократы, и республиканцы. Это, наверное, единственный вопрос, в котором они сходятся.Тем не менее, понимая, что демократы потерпели от Трампа сокрушительное поражение и видя, что президент США не стал откладывать в долгий ящик месть своим врагам, начав увольнять проштрафившихся на следующий день после победы в сенате, Коломойский, которого в последнее время серьёзно потеснили люди Сороса, решил использовать предоставившуюся возможность отыграться и развернул против американского миллиардера информационную кампанию.Значит ли это, что на самом деле Сорос Украиной не управляет? Нет, не значит. Действительно, в правительстве, в составе парламентской фракции партии Зеленского «Слуга народа», даже в офисе президента большинство составляют люди Сороса. Информационные кампании, которые ведёт Коломойский, вообще отличаются тем, что он говорит правду. Просто он акцентирует внимание на выгодной ему части правды, опуская ту её часть, которая ему не выгодна.Да, Сорос, при помощи выращенных им и демократами на американские гранты молодых украинских глобалистов, прорвавшихся к власти при помощи Зеленского, пытается ограбить Украину, буквально выжать её досуха. Коломойский просто не говорит о том, что сам он планирует сделать то же самое.В правительстве, в составе парламентской фракции партии Зеленского «Слуга народа», даже в офисе президента большинство составляют люди Сороса.В данной ситуации у украинского народа нет хорошего выбора. Кого не поддержи, результат один - снимут последнюю рубаху, а заодно семь шкур сдерут. С точки зрения внешней и внутренней политики, разница между интернациональным (глобалистским) и национальным (украинским) олигархатом тоже отсутствует. Неслучайно последний всё время стремился на Запад и помогал американцам приводить к власти на Украине радикальных националистов.Сможет ли Коломойский сбить Сороса, пользуясь победой Трампа над демократами? Не факт. До сих пор американцы, при всех своих внутренних противоречиях, зорко следили, чтобы политики подконтрольных им бантустанов и думать не смели выступить против американского капитала или американских чиновников. Если разрешить им сегодня сожрать демократов, то завтра они могут броситься и на республиканцев.Некоторые высказывают надежду, что Трамп сократит поддержку Украины в рамках декларированного намерения «поладить с Россией». Но это вряд ли. Трамп хочет поладить на своих условиях, а Украину он готов продать Москве, но очень дорого. Более того, буквально на днях Вашингтон резко высказался по поводу действий России в Сирии, где Москва поддерживает операции Дамаска в Идлибе, и явно разрешила Асаду пойти на прямую конфронтацию с Турцией и ответить на обстрелы Эрдогана огнём по турецким военнослужащим.Как видим, стремление «поладить» не мешает Трампу проводить политику сдерживания России даже в тех регионах, где США безнадёжно проиграли. А на Украине позиции Вашингтона достаточно прочные. Другое дело, что сама Украина большой ценности не представляет.Но Трамп, как рачительный хозяин, предполагает поддерживать в полумёртвом украинском государстве слабое биение жизни за счёт европейцев до тех пор, пока не удастся убедить Россию выкупить этот ненужный (мусорный) актив, отдав взамен что-то полезное. Деятельность Сороса на Украине этим расчётам не мешает.Наоборот, чем больше смерти и разрушений несёт на Украину американский «филантроп», тем больше шансов, что Москва не выдержит и решит выкупить остатки страны и народа у США.Более того, как было отмечено выше, Коломойского в США не любят даже больше, чем Сороса (у последнего хотя бы с демократами отношения хорошие). Поддерживать обнаглевшего туземца против своего (пусть и врага внутри США, но отстаивающего интересы Америки во вне) Вашингтон вряд ли будет. Думаю, что Коломойский это тоже хорошо понимает, поэтому и пытается при помощи массированной информационной кампании убедить президента вступить в борьбу с Соросом и вычистить людей последнего из власти, резонно полагая, что если Зеленский сделает в этом направлении первый шаг, то потом отступать будет поздно. Нынешний президент Украины привёл людей Сороса во власть не потому, что очень любит американского миллиардера и международного спекулянта. У него просто нет других управленцев. И взять ему их негде. Кроме того, ему нужны кредиты МВФ, позволяющие Украине делать вид, что страна ещё не обанкротилась, а МВФ играет на стороне Сороса.Так что эта борьба плохого с худшим может продолжаться вечно, и даже смерть одного или обоих лидеров противостоящих сторон ничего не решит. Противоречия останутся, а новые лидеры найдутся моментально. После выбора, сделанного в феврале-мае 2014 года, Украину уже ничто не может спасти, а выступит её могильщиком Сорос, Коломойский или кто-то третий - совершенно неважно.

Ростислав Ищенко

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