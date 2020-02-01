ЛНР с начала года передала коммунальщикам Республики 33 единицы спецтехники – Пасечник

Власти ЛНР в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" с начала года передали коммунальным предприятиям 33 единицы новой спецтехники. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"В рамках реализации госпрограммы "Наш выбор" во всех регионах ЛНР идет масштабное обновление спецтехники. С начала года 33 единицы новых спецавтомобилей пополнили автопарки коммунальных предприятий Республики. Будем продолжать наращивать ресурсную базу ЖКХ", - подчеркнул он.

"При Украине Донбасс довольствовался подачками, финансирование региона осуществлялось по остаточному принципу, и наследство досталось нам после киевской власти, мягко говоря, ущербное", - сказал глава ЛНР.

Пасечник отметил, что обновление техники позволит улучшить работу коммунальных служб Республики и поднять ЖКХ на новый уровень.

Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

13 февраля — Луганск