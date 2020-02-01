Спецгашение блока марок к 100-летию Ивана Туркенича прошло в музее Краснодона (ФОТО)

Специальное гашение блока художественных почтовых марок из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", посвященного 100-летию со дня рождения героя-молодогвардейца Ивана Туркенича, прошло в зале Славы Краснодонского ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия". Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Почта ЛНР".Торжественную процедуру специального гашения провели глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, почетный гражданин Краснодонщины, председатель первичной ветеранской организации "Центр" Алина Каменщикова, руководитель военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Ольга Башуткина, директор Краснодонского ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко."Также к данной юбилейной дате "Почта ЛНР" выпустила конверт и специальный почтовый штемпель первого дня для проведения тожественной процедуры специального гашения. Специальный штемпель первого дня "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - 100 лет со дня рождения Туркенича Ивана Васильевича" будет действовать и применяться только в день ввода в почтовое обращение, поэтому знаки почтовой оплаты, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира", - рассказали на предприятии.Гашеные специальным штемпелем и подписями конверты были вручены гостям и участникам мероприятия в память о знаменательном событии.Командир и начальник боевого штаба советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия" Иван Васильевич Туркенич родился 15 января 1920 в селе Новый Лиман Воронежской губернии РСФСР. С 1940 года в Красной Армии, в ходе боев на Дону в 1942 году был ранен и попал в окружение. Пробравшись в оккупирвоанный гитлеровцами Краснодон, возглавил подпольную антифашистскую комсомольскую организацию "Молодая гвардия", действовавшую с сентября 1942 года по январь 1943 года, в основном, в Краснодоне. "Молодая гвардия" насчитывала около 110 участников, юношей и девушек. Самому младшему участнику подполья было 14 лет.Используя осведомителей, немцы вышли на след юных партизан, и в январе 1943 года начались массовые аресты членов организации. 15, 16 и 31 января 1943 года немецкие оккупанты провели казни более 70 подпольщиков, часть которых после жестоких пыток были живыми сброшены в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5. 9 февраля 1943 года в Ровеньках в лесу были расстреляны подпольщики Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, ещё четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали жестоким пыткам и истязаниям. Туркеничу удалось скрыться от карателей и в феврале 1943 года перейти линию фронта. Погиб в боях за освобождение Польши в 1944 году.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. Туркеничу звание Героя Советского Союза было присвоено 5 мая 1990 года.13 февраля — Луганск