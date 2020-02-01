Лутугинцы отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (ФОТО)

Митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Лутугино от немецко-фашистских захватчиков, прошел у Братской могилы советских солдат в сквере заводоуправления. Об этом сообщили в отделе информационной, внутренней политики и внешних связей администрации Лутугинского района.В памятном мероприятии приняли участие руководитель района Евгений Бондарь, заместитель главы администрации Лутугинского района Оксана Ходыкина, первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, председатель Лутугинской районной общественной организации ветеранов Юрий Бацманов, представитель Общественной палаты (ОП) ЛНР, заместитель председателя Лутугинской районной общественной организации "Союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)" Александр Дуленко, трудовые коллективы предприятий и учреждений, представители молодежных и ветеранских общественных организаций, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также все неравнодушные жители и гости города. Всего митинг собрал более двухсот человек.Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а клирик Собора трех святителей архимандрит Петр провел панихиду по всем погибшим воинам, после чего участники митинга возложили цветы к мемориалу Славы."Высокую цену заплатил советский народ за освобождение Родины, наши солдаты стали примером настоящего мужества, отваги и любви к родной земле. Благодаря им мы сегодня живем и растим своих детей и внуков. 1941-1945 и 2014 годы связаны неразрывной нитью, именно подвиг наших предков придал сил защитникам Донбасса в 2014 году. Низкий поклон всем, кто отстоял и продолжает отстаивать нашу Родину, - сказал Бондарь. - Время стремительно мчится вперед, но память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за мирное небо, навсегда останется в наших сердцах. Мы не допустим подмены фактов, осквернения нашей истории и подвига советских воинов".Руководитель района также пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия, достатка и тепла семьям."30 января 1943 года началась операция по освобождению Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков. С 30 января по 13 февраля был освобожден ряд городов, в числе которых был и ваш город Лутугино. Высокую цену заплатил наш народ за освобождение, но это стало настоящим примером мужества и отваги советского солдата для будущих поколений. Сегодня мы чествуем наших ветеранов. Низкий вам поклон за ваш великий подвиг! Знайте, пока мы живы, пока бьются наши сердца, мы будем помнить о той Великой Победе!" - отметил депутат Хорошилов.Также в ходе митинга Дуленко обратился к присутствующим с обращением от Общественной палаты, а также поблагодарил от себя лично всех неравнодушных жителей Лутугино, которые каждый год приходят к Братской могиле и отдают дань памяти погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны."За нашей спиной сейчас находится братская могила, где покоится прах 28 советских солдат, а также пантеон, на плитах которого увековечены имена 462 рабочих завода прокатных валков, которые не вернулись с той страшной войны, - отметил представитель ОП ЛНР. - Жаль, что советские солдаты, которые покоятся здесь, не могут сейчас дать отпор тем псевдо-историкам, которые искажают наше историческое прошлое. Мы здесь собираемся каждый год, чтобы еще раз напомнить молодому поколению о подвиге советского народа"."С почтением, трепетом и уважением поздравляю всех присутствующих с Днем освобождения города Лутугино от немецко-фашистских захватчиков, - добавила член молодежного совета при администрации Лутугинского района Владислава Ткаченко. - Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Сегодня хочется пожелать светлого спокойного неба. Пусть ни одно поколение не знает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах, объединяя души".После митинга в Лутугинском районном Доме культуры имени Тараса Шевченко был организован праздничный концерт "И все-таки мы победили!".Кроме того, в этот день активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" провели акцию, раздав прохожим тематические информационные буклеты.13 февраля 1943 года части четвертой мотострелковой дивизии и четвертой гвардейской танковой бригады второго танкового корпуса освободили Лутугино от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражадись 1 217 лутугинцев. Свыше тысячи жителей, участников войны, были награждены орденами и медалями СССР. 486 лутугинцев отдали свою жизнь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.13 февраля — Луганск