Более 160 участников из ЛНР, ДНР и России собрал в Луганске фестиваль пиар-идей "Байбак" (ФОТО)

Более 160 конкурсантов из ЛНР, ДНР и Российской Федерации приняли участие в третьем открытом фестивале-конкурсе PR-идей "#Байбак". Об этом из концертного зала Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Матусовского, где состоялась церемония награждения победителей, передает корреспондент ЛИЦ.В академии, которая выступила организатором мероприятия, рассказали, что в конкурсе, который проводился по нескольким категориям в номинациях "Социальная реклама" и "Наружная реклама", приняли участие 163 человека от 14 до 18 лет из ДНР, ЛНР и РФ, в том числе из Тамбова, Краснодара, Ставрополя, Иркутска, Ростова-на-Дону, Иркутска и Крыма.В ЛГАКИ напомнили, что целями конкурса, инициированного кафедрой рекламы и PR-технологий факультета социокультурных коммуникаций ЛГАКИ, являются создание возможности для творческой реализации молодежи, выявление молодых людей с креативным мышлением и поиск новых творческих идей в области рекламы и PR.Соорганизатором третьего фестиваля выступил сектор рекламы Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР. Оценивало работы жюри, в состав которого вошли заведующая сектором рекламы Минсвязи ЛНР Светлана Малинкина, заместитель директора государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Госреклама" Виктор Куличенко, директор рекламно-производственной кампании "Арт-лидер" Юлия Сиканевич, руководитель "Казачьей медиагруппы", соавтор сценария фильма "Ополченочка" Владислав Плахута. Возглавил жюри фестиваля руководитель Ростовского PR-агентства Алексей Гриценко, руководил фестивалем руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Олег Иванов."Я немножко знаком с теми работами, которые были присланы нам на этот конкурс, и я хочу сказать, что в зале сидит будущее не только нашей Республики, но и будущее всего человечества. Вы - молодцы!" - сказал, открывая церемонию награждения, ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов.Конкурсные работы победителей номинации "Социальная реклама" затрагивали общественно значимые темы: ответственное родительство и крепкие семьи, здоровый образ жизни, проблема насилия в семье, борьба с интернет-зависимостью, соблюдение правил дорожного движения. В номинации "Наружная реклама" конкурсные работы посвящены поздравлениям жителей Республики с праздниками. Первые места заняли работы-открытки к празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню Республики, а также ко Дню рождения ЛГАКИ.Иванов отметил, что получил большое удовольствие, приняв участие в организации и проведении очередного конкурса PR-идей "#Байбак" в Луганске."Появляется все больше работ, география конкурса значительно расширяется", - подчеркнул он."Не нужно забывать, что идет активная информационная война. И нам нужны хорошие кадры для того, чтобы выстоять в этой борьбе; нам нужно, с одной стороны, предотвращать агрессивную политику в отношении наших стран, а с другой стороны, самим активно участвовать – в хорошем смысле этого слова – в информационной войне. И это тоже функции пиарщика. И я вижу вас как активных участников этого процесса", - сказал молодым талантам Иванов.Сиканевич рассказала, что некоторые работы вызвали "бурю эмоций и даже споры", а Плахута подчеркнул, что "отдельными работами был восхищен"."Это замечательно, что у нас есть такое будущее, я уверен, что эти люди еще не один раз проявят себя в этой жизни", - выразил уверенность руководитель "Казачьей медиа-группы".Малинкина пожелала всем участникам и победителям "совершенствоваться, продолжать мечтать и фантазировать, достигая успехов".Гриценко рассказал, что проанализировал все работы конкурсантов."И хочу сказать огромное спасибо и организаторам фестиваля, и тем ребятам, которые прислали свои работы. Абсолютно все участники думают, внимательно смотрят на эту жизнь и прекрасно знают, что они хотят сказать своими работами", - отметил председатель жюри.Все победители получили дипломы, грамоты, призы и памятные подарки."Мне все понравилось. Такое ощущение праздника! Мы разрабатывали плакат вместе с Ярославом Бондаревым. Мы делали это больше для души, нежели для победы. И когда мы заняли первое место, это было очень неожиданно", – рассказал победитель в номинации "Социальная реклама: плакат" Богдан Куракин.После церемонии награждения для участников фестиваля были проведены мастер-классы "Манипуляция сознанием и PR" и "Инструменты PR в бизнесе и госсекторе" от гостей фестиваля из России.Напомним, церемония награждения победителей первого фестиваля пиар-идей "Байбак", инициированного факультетом социокультурных коммуникаций Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Матусовского, состоялась в вузе 1 апреля 2017 года.13 февраля — Луганск