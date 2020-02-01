Новая спецтехника существенно улучшит условия труда коммунальщиков Луганска – профсоюз

Новая специализированная техника, переданная властями Республики коммунальным предприятиям Луганска, существенно улучшит условия работы их сотрудников и даст возможность аккумулировать средства для оплаты труда. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общереспубликанского профсоюза работников общественного обслуживания ЛНР Юрий Ряплов.

Он напомнил, что коммунальные предприятия Луганска в рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики до 2023 года "Наш выбор" получили от властей Республики шесть единиц спецтехники: две ассенизационные и две мусоровозные машины, автовышку и самосвал.

"Техника уже введена в эксплуатацию, с ее помощью коммунальщики занимаются обрезкой аварийных деревьев и другими плановыми работами. Ассенизационные машины переданы в городское коммунальное предприятие (ГКП) "Центрожилком" для устранения последствий аварийных ситуаций. А мусоровозы поступили коммунальщикам Жовтневого района, где есть проблемы с вывозом мусора", – рассказал Ряплов.

"Переданная спецтехника значительно снизит потребность в обновлении парка коммунальных предприятий Луганска, существенно улучшит условия работы наших коммунальщиков, а также позволит аккумулировать средства для оплаты их труда. Огромное спасибо руководству Республики за внимание к трудовым коллективам столичных коммунальных предприятий", – отметил профсоюзный активист.

Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что власти Республики с начала года передали коммунальным предприятиям 33 единицы новой спецтехники.

Напомним, ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

13 февраля — Луганск