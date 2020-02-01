Актер и режиссер Владимир Машков внес предложение о запрете на отчуждение территорий России

Закрепляющий невозможность отчуждения территорий России проект поправки в Конституцию нравится президенту Владимиру Путину. Он предложил передать инициативу юристам для соответствующего оформления.Свое предложение о поправках в Конституцию России внес актер и режиссер Владимир Машков. Он считает необходимым закрепить в Основном законе невозможность отчуждения территорий РФ. Нельзя отдавать земли и даже вести об этом переговоры, считает художественный руководитель Театра Олега Табакова.Инициатива понравилась Владимиру Путину. Он отметил, что сегодня по данному вопросу проходят переговоры с партнерами. Предложению требуется должное оформление, поэтому президент предлагает передать его юристам.Ранее глава государства отметил важность одобрения поправок со стороны граждан. Принять изменения в Конституцию можно только после подведения итогов общероссийского голосования.Михаил Щелкачо