Синоптики прогнозируют 14 февраля в ЛНР от 7 градусов мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 февраля будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 февраля до 21.00 14 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков; на дорогах гололедица, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до нуля - плюс 2 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 февраля зафиксировали в 1949 году – минус 28,6 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2016 году – плюс 11 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 14 февраля – 07.00, время захода – 18.18. Продолжительность светового дня составит 11 часов 18 минут.

По предварительному прогнозу, 15-16 февраля осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

13 февраля — Луганск