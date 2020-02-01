Митинг в честь 77-летия освобождения Краснодона от фашистов прошел в Молодогвардейске (ФОТО)

Торжественный митинг, посвященный 77-летию освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся на центральной площади Молодогвардейска. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."На площади имени Ленина Молодогвардейска состоялся торжественный митинг, посвященный 77-летию освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана", – говорится в сообщении.Мероприятие прошло под эгидой общественного движения (ОД) "Мир Луганщине.В митинге приняли участие представители всех предприятий, учреждений и организаций города, воины-интернационалисты, кадеты военно-патриотического клуба "Юность Новороссии", жители и гости Молодогвардейска.Голова исполкома Молодогвардейского городского совета Вячеслав Борисенко напомнил собравшимся историю освобождения Краснодонщины в годы Великой Отечественной войны."Молодое поколение не должно забывать эти героические страницы истории, ведь наш город назван в честь подвига героев "Молодой гвардии", – отметил он.Кадеты военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" возложили к бюстам молодогвардейцев цветы.Борисенко также поблагодарил воинов-интернационалистов за их неоценимый боевой опыт, который в 2014 году помог молодой Республике выстоять под натиском киевских силовиков."Уважаемые земляки, исполняя свой долг, вы защищали интересы великой страны, не жалели сил, здоровья, жизни. Вы показали всему миру пример несгибаемого мужества, отваги, смелости и стойкости. Мы всегда будем помнить о вас и поддерживать. Примите искреннюю благодарность от всех жителей нашего города. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!" – обратилась к воинам-афганцам депутат Краснодонского городского совета, старшина бригады особого назначения, командир подразделения ополчения "Одесса" Татьяна Калинина.Участники митинга почтили память погибших героев Великой Отечественной и афганской войн минутой молчания.Затем собравшиеся колонной прошли в городской парк Молодогвардейска, где возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам.Краснодон был освобожден 14 февраля 1943 года после 210-дневной оккупации воинами 203-й и 266-й стрелковых дивизий 3-й Гвардейской армии и 23-го танкового корпуса. При освобождении города погибли 6,5 тыс. воинов разных национальностей, которые похоронены в 36 братских могилах города и района.13 февраля — Луганск