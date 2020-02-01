Жители Стаханова почтили память первого главы ЛНР в 50-ю годовщину со дня его рождения (ФОТО)

Жители Стаханова почтили память первого главы ЛНР Валерия Болотова в 50-ю годовщину со дня его рождения. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации."В городском историко-художественном музее Стаханова состоялось мероприятие "Один из первых, вставший за Донбасс", посвященное 50-летию со дня рождения первого главы ЛНР Валерия Болотова", – говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин, заместитель главы администрации Стаханова Тамара Ковтун, боевые товарищи, жена и сын Болотова, школьники и общественники города."Мы не хотели крови, мы всячески старались донести до людей, которые незаконным путем пришли к власти в Киеве, что Донбасс прогибаться не будет. К сожалению, нам пришлось взять в руки оружие. Валерий Дмитриевич смог объединить вокруг себя единомышленников, не за каждым готовы пойти люди", – отметил Карякин.Он добавил, что сейчас решается вопрос об установке бюста Болотова на площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске."Мы должны сохранить память о нем и его деле. На примере жизни Болотова мы должны воспитывать настоящих защитников Родины", – подчеркнул председатель ОП ЛНР.Председатель городского Совета ветеранов Евгений Шумейко проинформировал, что планируется также присвоение имени первого главы Республики стахановской школе №18, в которой он учился."Все учащиеся нашей школы – от первоклассника до выпускника – знают, кто такой Валерий Дмитриевич, знают о его вкладе в становление Луганской Народной Республики. И каждый из них гордится, что учится в той же школе, что и Болотов", – отметила директор учебного заведения Татьяна Кашпур."Только равняясь на таких лидеров, можно воспитывать у нашей молодежи чувство патриотизма, любви к Родине", – обратился к собравшимся координатор проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в Стаханове Станислав Тропак.Вдова Болотова Елена поблагодарила участников мероприятия за добрые слова о своем муже, память о нем и его деле, а также передала в дар городскому музею его личные вещи.Собравшиеся почтили память первого главы ЛНР минутой молчания.Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантных войсках, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР - с 18 мая по 14 августа 2014 года.Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.13 февраля — Луганск