Обращение председателя Правительства ЛНР по случаю 77-й годовщины освобождения Луганска
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков!
14 февраля 1943 года – священная дата, навечно вписанная в историю города Луганска. Она – символ отваги и твердости духа, единства и сплоченности русского народа. Символ, ещё раз напоминающий нам о том, что судьба Родины, её настоящее и будущее зависят от каждого из нас.
Вспоминая о героизме и самоотверженности солдат Советской Армии, луганских отрядов сопротивления, тружеников тыла, всех, кто восстанавливал город в суровые послевоенные годы, мы испытываем гордость за наш народ, за его мужество и стойкость.
Наш долг быть достойными подвигов великих предков, делать все, чтобы наша Отчизна была и оставалась сильной и независимой, а жизнь стала мирной и счастливой.
С праздником вас, дорогие луганчане!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и добра!
Мира и процветания городу Луганску!
Председатель Правительства
Луганской Народной Республики
Сергей Козлов
14 февраля — Луганск
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