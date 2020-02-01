Обращение председателя Правительства ЛНР по случаю 77-й годовщины освобождения Луганска

Дорогие соотечественники!Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков!14 февраля 1943 года – священная дата, навечно вписанная в историю города Луганска. Она – символ отваги и твердости духа, единства и сплоченности русского народа. Символ, ещё раз напоминающий нам о том, что судьба Родины, её настоящее и будущее зависят от каждого из нас.Вспоминая о героизме и самоотверженности солдат Советской Армии, луганских отрядов сопротивления, тружеников тыла, всех, кто восстанавливал город в суровые послевоенные годы, мы испытываем гордость за наш народ, за его мужество и стойкость.Наш долг быть достойными подвигов великих предков, делать все, чтобы наша Отчизна была и оставалась сильной и независимой, а жизнь стала мирной и счастливой.С праздником вас, дорогие луганчане!Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и добра!Мира и процветания городу Луганску!Председатель ПравительстваЛуганской Народной РеспубликиСергей Козлов14 февраля — Луганск