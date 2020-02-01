В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", - сказал министр.

"Они предлагают решения, которые ни к чему не приведут", - добавил Иоффе.

Фото: РИА НовостиКиев хочет провести перепись населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму при помощи спутника, об этом заявил в эфире "Украинского радио" министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает РИА Новости.Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в интервью РИА Новости назвал намерение украинских властей провести перепись крымчан с помощью спутника "политической туфтой".По его словам, только недалекие люди могут тратить внушительные средства на подобную перепись населения."Никакой практической пользы для Украины это не принесет", - заключил глава общественной палаты.