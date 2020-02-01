Трамп готов засекретить телефонные переговоры с иностранными лидерами

«Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой», — цитирует РИА Новости интервью Трампа радиостанции iHeart.

Фото: ReutersПрезидент США Дональд Трамп заявил о своей готовности положить конец тому, что его телефонные беседы с лидерами иностранных государств могу слушать другие сотрудники Белого дома, передает RT.Он уточнил, что иногда за президентскими телефонными разговорами следят до 25 человек.В декабре 2019 года Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным мобильным телефоном.