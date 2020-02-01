Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков

"Ее не умеют строить даже экипажи, исполняющие танковый балет, которые управляют своими машинами буквально по миллиметру", — пояснил он.

Фото:© ТРК «Звезда»Лейтенант Таманской дивизии решил сделать предложение своей девушке с помощью 16 танков Т-72Б3. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда", передает РИА Новости.На кадрах видно, как на подмосковном полигоне Алабино две танковые роты выстроились в форме огромного сердца. После этого военный провел возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил ее стать своей женой. Девушка ответила согласием.Как отметил корреспондент телеканала, боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения.Журналист предложил паре сыграть свадьбу летом во время "Танкового биатлона".© Видео: ТРК «Звезда»