Кедми рассказал, что произойдёт с украинскими националистами, если ВСУ начнут наступление в Донбассе

Что бы там ни говорили украинские чиновники, армия Украины сейчас физически не способна захватить ЛДНР военным путём. Представители украинской верхушки и десятки пропагандистов на зарплате чуть ли не ежедневно заверяют публику, что ВСУ могут «освободить» Донбасс. Военные, мол, готовы морально и физически и достаточно хорошо оснащены для успешного полномасштабного наступления. Все эти заявления и яйца выеденного не стоят. Украина не имеет ни военной, ни какой-либо иной возможности захватить ЛДНР.Такое мнение в эфире российской радиостанции высказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, напомнив, что ВСУ уже продемонстрировали все свои способности в 2014 и 2015 годах, после чего Украину от разгрома спасли только Минские соглашения. С тех пор ничего не изменилось. Даже наоборот, ситуация в рядах украинских войск, мягко говоря, плачевна. ВСУ с каждым годом всё быстрее деградируют. Армия ЛДНР тем временем превратилась во внушительную, опытную и мощную военную машину. ВСУ и нацбаты не смогли когда-то разобраться со слабо организованным ополчением. Теперь же у Киева вообще нет шансов.Кедми уверен, что ЛДНР в случае наступления ВСУ даже военная помощь России не понадобится. Народная милиция способна собственными силами отбить атаку и погнать ВСУ хоть до самой польской границы. Это, конечно же, не значит, что Россия вообще позволит Киеву даже рыпнуться. Учитывая, сколько сейчас на Украине работает представителей самых разных спецслужб, о подготовке военной операции в Москве будут знать заранее.Но даже если допустить, что ЛДНР придётся своими силами отбивать первую атаку, украинским военным, так же, как и националистическим группировкам по всей стране не поздоровится. Если ВСУ попытаются атаковать республики Донбасса, ответ будет таким, что уже в течение недели, ни в Киеве, ни в Одессе и даже Львове не просто не останется националистов. Все радикальные группировки, в том числе и военизированные вроде «Азова», сгинуть без следа. Кто успеет добежать до польской границы, получат шанс спастись. Остальные будут просто схвачены и наказаны. Украина будет быстро и эффективно очищена от националистов, тем или иным способом.Кедми озвучил вполне себе реалистичный прогноз. Единственное, что настораживает, это умение украинских маргиналов переобуваться в прыжке. Да сегодняшние патриотисты и доморощенные декоммунизаторы, буквально захватившие Киев, первыми развесят красные знамёна в столице и примутся во всё горло проклинать майданную власть и национализм в целом. Хорошо, что в Донецке и Луганске тщательно фиксируют всех украинских преступников, какой бы пост или должность они не занимали. Так что не только ярые националисты, но и политиканы с челядью не смогут обмануть Донбасс. Все будут сурово наказаны.Источник