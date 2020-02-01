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На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

root Сегодня, 08:4518Новости
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
Фото: © Национальный правовой портал Белоруссии
В проекте нового герба Белоруссии очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах, передает РИА Новости.
Ранее министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

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