Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.02.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 13.02.2020
09:00 ВСУ накануне вечером обстреляли район Донецка
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 19:40 ВСУ открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка: выпущено 17 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
В представительстве добавили, что под огнем украинской армии вчера вечером также оказались и районы населенных пунктов Доломитное и Саханка.
"21:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 22:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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