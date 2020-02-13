Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.02.2020

"21:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 22:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 13.02.202009:00Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что в 19:40 ВСУ открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка: выпущено 17 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.В представительстве добавили, что под огнем украинской армии вчера вечером также оказались и районы населенных пунктов Доломитное и Саханка.О пострадавших и разрушениях не сообщается.