Освобождение Дебальцево. Директор спецшколы: "Люди пережили очень многое, но остались людьми"

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ делится директор Перевльской специализированной (коррекционной) школы-интерната Татьяна Семенова, обеспечившая кровом около 300 беженцев.260 ЧЕЛОВЕКЛюди боялись за жизнь своих детей и начинали эвакуироваться оттуда, где были сильные обстрелы. Уже в декабре ко мне прибыла первая семья – беременная мамочка с четырьмя детьми, затем еще одна. Очень много было с грудными детьми: близнецы двухмесячные были, четыре-пять месяцев.Потом (глава администрации Перевальского района) Виталий Васильевич (Михайлов) позвонил мне и спросил, возьму ли я людей. Конечно, я ответила, чтобы везли всех, кто нуждался. Первое время 30 человек приехало, потом еще 30. Приезжали большие автобусы с людьми. Это и маленькие дети, и старики, люди, у которых были разбиты дома, они в чем были – в халатах, тапочках, а в то время зима была настоящая, мороз - они так и прибывали, раненые, на костылях.Располагали везде, где только можно. В первую очередь мы людей кормили и одевали. На тот момент не было финансирования, и у меня было 150 детей. Были дети, родители которых уехали на территорию Украины и бросили их здесь. Каждый день мы были на связи с Виталием Васильевичем, занимались вопросом обеспечения. Помогали и местные жители, несли все, что можно.Вот сейчас вспоминаю: прибыли к нам бабушка с дедушкой и, видно, с холодильника достали заморозку и отдали все в общий котел. Понимаете, люди ехали и старались что-то с собой взять.Мы хлеб пекли сами. Мои повара руками месили, формочек для хлеба не было, они пекли батоны.260 человек жили у меня. Располагались они в корпусе, комнатах, манипуляционных кабинетах, библиотеках, мастерских, спортзале. Везде мы поставили кровати, нашли постельное белье, людей одели, обули.Заполнился случай: где-то в девять вечера звонят мне ребята и говорят, что идет мамочка по трассе в районе Чернухино, с ней маленький ребенок, которого она несла на руках, а второму шесть лет – не успела эвакуироваться. И вот они ее нашли и привезли.Много детей мы пустили в садик, другие детки в школу ходили, некоторые – в нашу, некоторые – в первую, а жили у нас.НАЙТИ ДРУГ ДРУГАМои люди сутками работали без зарплат, и ни одна не уволилась, никто не сказал, что тяжело. Люди, которые здесь жили, они еще не понимали, что будет с ними и как им дальше жить.Мы помогали людям найти друг друга. Потому что, когда начался этот "котел", был сбор возле клуба, я часто туда звонила, люди сидели по подвалам и нужно было их собрать. Были волонтеры и с украинской стороны, не фашисты, хорошие люди, которые помогали. Некоторые эвакуировались на украинскую территорию, и вот получилось, что некоторые семьи потерялись. Например, бабушка одна с двумя детьми, мы долго искали маму и вот ее нашли на украинской стороне.Однажды водитель вез людей, и автобус обстреляли, люди лежали все внизу, а его ранило. Но он людей довез, ему оказали помощь.Еще хочу сказать об Ирине Малашенко, это председатель поселкового совета Центрального. Эта молодая девочка, рискуя своей жизнью, вывозила людей днем и ночью, а тем, кто сидел и не мог выйти, она везла им хлеб. Приезжала и слезно просила взять еще людей. Я говорила, чтобы она звонила в любое время. Она ездила туда на своей машине и привозила вот этих людей. Это действительно герой.УКРАИНЦЫ УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВМы иногда тоже спускались в подвал. К счастью, разрушений не было. От того, что недалеко были взрывы, одна стена треснула.Люди, когда прибыли к нам, немножко отошли, а потом стали сильно бомбить, и мы спускались в подвалы. И вот они сидят и говорят: "А что же нам делать дальше, если уже отсюда стреляют, куда нам дальше идти?" Я икону там повесила и заверила их, что дальше бежать не придется.Ребенок у нас был лет шести, подходит и говорит: "Татьяна Викторовна, а наши победят фашистов?" Дети тогда не понимали, что это за война, кто с кем воюет, а нам, педагогам, было трудно объяснить, что украинцы убивают украинцев.ВСЕЙ ДУШОЙЛюди были благодарны за все, что мы могли им дать. Никогда ничего не просили. В апреле месяце в ЛНР дали первую пенсию. Заходят ко мне эти бабушки и приносят несколько апельсинов. А у них дома разрушены. Я не могла взять эти апельсины, но не могла и не взять. Настолько искренние, люди, которые не озлобились, две войны уже пережили. Они ушли, а я сидела в кабинете и плакала оттого, что они так переживали за эти события. Они предлагали пригласить батюшку и помолиться за то, чтобы наши ребята победили. Всей душой они не о себе переживали.Многих людей мы потом отправили назад, некоторым было ехать некуда, мы оформляли их в дома престарелых. Люди прожили всю жизнь вместе, создали себе условия, и вот они в 80 с лишним лет остались без ничего. Мы с ними прощались, как с родными.Последними мы отправили мамочку с четырьмя детьми, в мае она родила пятого. Она еще долго к нам приходила. Мы с ними поддерживаем связь до сих пор.На следующий год, как только у людей в огороде что-то выросло, прихожу я на работу, а нам привезли огурцы, помидоры, кабачки, завалили весь первый этаж. Это было от тех беженцев, которые у нас жили. И мы закрыли 700 банок консервации.РЕШАЮЩАЯ БИТВАЛюди, конечно, пережили очень многое, но они в конечном счете остались людьми. И мы не совершили никакого подвига, мы просто работали, любой бы на нашем месте выполнял свои обязанности, а эти люди действительно герои – со своей жаждой жизни, с таким желанием жить и победить, никто из них не плакал и не жаловался.Спустя пять лет здесь мы можем хоть что-то понимать: что это была решающая битва наших защитников, решительная победа и если бы не эта победа, то неизвестно, что бы было.***Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля 2015 года власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.14 февраля — Луганск