Освобождение Дебальцево. Директор спецшколы: "Люди пережили очень многое, но остались людьми"
В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ делится директор Перевльской специализированной (коррекционной) школы-интерната Татьяна Семенова, обеспечившая кровом около 300 беженцев.
260 ЧЕЛОВЕК
Люди боялись за жизнь своих детей и начинали эвакуироваться оттуда, где были сильные обстрелы. Уже в декабре ко мне прибыла первая семья – беременная мамочка с четырьмя детьми, затем еще одна. Очень много было с грудными детьми: близнецы двухмесячные были, четыре-пять месяцев.
Потом (глава администрации Перевальского района) Виталий Васильевич (Михайлов) позвонил мне и спросил, возьму ли я людей. Конечно, я ответила, чтобы везли всех, кто нуждался. Первое время 30 человек приехало, потом еще 30. Приезжали большие автобусы с людьми. Это и маленькие дети, и старики, люди, у которых были разбиты дома, они в чем были – в халатах, тапочках, а в то время зима была настоящая, мороз - они так и прибывали, раненые, на костылях.
Располагали везде, где только можно. В первую очередь мы людей кормили и одевали. На тот момент не было финансирования, и у меня было 150 детей. Были дети, родители которых уехали на территорию Украины и бросили их здесь. Каждый день мы были на связи с Виталием Васильевичем, занимались вопросом обеспечения. Помогали и местные жители, несли все, что можно.
Вот сейчас вспоминаю: прибыли к нам бабушка с дедушкой и, видно, с холодильника достали заморозку и отдали все в общий котел. Понимаете, люди ехали и старались что-то с собой взять.
Мы хлеб пекли сами. Мои повара руками месили, формочек для хлеба не было, они пекли батоны.
260 человек жили у меня. Располагались они в корпусе, комнатах, манипуляционных кабинетах, библиотеках, мастерских, спортзале. Везде мы поставили кровати, нашли постельное белье, людей одели, обули.
Заполнился случай: где-то в девять вечера звонят мне ребята и говорят, что идет мамочка по трассе в районе Чернухино, с ней маленький ребенок, которого она несла на руках, а второму шесть лет – не успела эвакуироваться. И вот они ее нашли и привезли.
Много детей мы пустили в садик, другие детки в школу ходили, некоторые – в нашу, некоторые – в первую, а жили у нас.
НАЙТИ ДРУГ ДРУГА
Мои люди сутками работали без зарплат, и ни одна не уволилась, никто не сказал, что тяжело. Люди, которые здесь жили, они еще не понимали, что будет с ними и как им дальше жить.
Мы помогали людям найти друг друга. Потому что, когда начался этот "котел", был сбор возле клуба, я часто туда звонила, люди сидели по подвалам и нужно было их собрать. Были волонтеры и с украинской стороны, не фашисты, хорошие люди, которые помогали. Некоторые эвакуировались на украинскую территорию, и вот получилось, что некоторые семьи потерялись. Например, бабушка одна с двумя детьми, мы долго искали маму и вот ее нашли на украинской стороне.
Однажды водитель вез людей, и автобус обстреляли, люди лежали все внизу, а его ранило. Но он людей довез, ему оказали помощь.
Еще хочу сказать об Ирине Малашенко, это председатель поселкового совета Центрального. Эта молодая девочка, рискуя своей жизнью, вывозила людей днем и ночью, а тем, кто сидел и не мог выйти, она везла им хлеб. Приезжала и слезно просила взять еще людей. Я говорила, чтобы она звонила в любое время. Она ездила туда на своей машине и привозила вот этих людей. Это действительно герой.
УКРАИНЦЫ УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ
Мы иногда тоже спускались в подвал. К счастью, разрушений не было. От того, что недалеко были взрывы, одна стена треснула.
Люди, когда прибыли к нам, немножко отошли, а потом стали сильно бомбить, и мы спускались в подвалы. И вот они сидят и говорят: "А что же нам делать дальше, если уже отсюда стреляют, куда нам дальше идти?" Я икону там повесила и заверила их, что дальше бежать не придется.
Ребенок у нас был лет шести, подходит и говорит: "Татьяна Викторовна, а наши победят фашистов?" Дети тогда не понимали, что это за война, кто с кем воюет, а нам, педагогам, было трудно объяснить, что украинцы убивают украинцев.
ВСЕЙ ДУШОЙ
Люди были благодарны за все, что мы могли им дать. Никогда ничего не просили. В апреле месяце в ЛНР дали первую пенсию. Заходят ко мне эти бабушки и приносят несколько апельсинов. А у них дома разрушены. Я не могла взять эти апельсины, но не могла и не взять. Настолько искренние, люди, которые не озлобились, две войны уже пережили. Они ушли, а я сидела в кабинете и плакала оттого, что они так переживали за эти события. Они предлагали пригласить батюшку и помолиться за то, чтобы наши ребята победили. Всей душой они не о себе переживали.
Многих людей мы потом отправили назад, некоторым было ехать некуда, мы оформляли их в дома престарелых. Люди прожили всю жизнь вместе, создали себе условия, и вот они в 80 с лишним лет остались без ничего. Мы с ними прощались, как с родными.
Последними мы отправили мамочку с четырьмя детьми, в мае она родила пятого. Она еще долго к нам приходила. Мы с ними поддерживаем связь до сих пор.
На следующий год, как только у людей в огороде что-то выросло, прихожу я на работу, а нам привезли огурцы, помидоры, кабачки, завалили весь первый этаж. Это было от тех беженцев, которые у нас жили. И мы закрыли 700 банок консервации.
РЕШАЮЩАЯ БИТВА
Люди, конечно, пережили очень многое, но они в конечном счете остались людьми. И мы не совершили никакого подвига, мы просто работали, любой бы на нашем месте выполнял свои обязанности, а эти люди действительно герои – со своей жаждой жизни, с таким желанием жить и победить, никто из них не плакал и не жаловался.
Спустя пять лет здесь мы можем хоть что-то понимать: что это была решающая битва наших защитников, решительная победа и если бы не эта победа, то неизвестно, что бы было.
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Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля 2015 года власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.
14 февраля — Луганск
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