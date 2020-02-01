Улыбайтесь, господа... УлыбайтесьвЂ¦

Многие, очень многие моменты из внешней и внутренней политики независимой Украины я не готов воспринимать иначе как с улыбкой. Ну, а как еще можно реагировать на высказывания и поступки, которые даже с огромной натяжкой нельзя назвать разумными?Нет, я совершенно не случайно в качестве названия для данного материала использовал цитату из одного гениального, я не побоюсь этого громкого эпитета, фильма, который, без всякого сомнения, вошел в историю мирового кинематографа.«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...». Как вы уже догадались, данную цитату я взял из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». И взял я ее совершенно не случайно.А вы никогда не обращали внимания на то, с каким серьезным выражением лица делают и говорят откровенные глупости украинские чиновники и политики? Я вот, было дело, присмотрелся и даже впал в некое подобие отчаяния, вызванное пониманием того, что эти люди совершенно искренне считают, что говорят исключительно умные вещи, достойные если не восхищения, то, как минимум, одобрения. И самое удивительное в данной ситуации это то, что им за подобное еще и платят деньги. Деньги из бюджета. Деньги налогоплательщиков, простых украинцев.На днях один человек с серьезным лицом выдал в эфир очередную вопиющую глупость, которая, к моему удивлению, была поддержана определенной частью украинского социума.В рамках переписи населения жителей Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей планируют считать при помощи спутниковой съемки. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил министр Дмитрий Дубилет.По словам Дубилета, члены правительства уже проводили встречу с представителями ООН, которые будут помогать реализовывать этот проект. Министр сделал акцент на том, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властями.Удивительная глупость, и подтверждением тому служит как раз тот опыт, который был получен при проведении переписи населения в Афганистане в 2017 году. Именно в Афганистане представители ООН два года считали местное население со спутников и откровенно попали пальцем в небо.Как правило, подобная методика используется при картографировании и геодезических исследованиях, и она не может гарантировать даже приблизительно верный результат при проведении переписи населения. Несмотря на то, что оценка численности населения производилась на основе различных факторов — в частности, площади жилых районов, плотности населения, удаленности от городских районов, ночного освещения и некоторых других показателей, результаты не устроили никого и только ленивый не опроверг их достоверность. Теперь те же люди, которые считали афганцев, будут считать жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса. При этом украинские политики уверены, что в отличие от Афганистана, население которого пересчитывали два года и получили крайне приблизительные результаты, они смогут пересчитать как население Крыма, так и население ЛНР и ДНР за один-два месяца.Знаете, дело даже не в том, что Дубилет выдал в эфир абсолютную чушь про перепись населения при помощи спутников, и сделал это с непоколебимо серьезным лицом.Дело в том, что никто не может понять, зачем правительству Украины пересчитывать граждан другого государства, в данном случае России, и учитывать жителей территории, которая вышла из под юрисдикции Украины. Допустим, численность жителей Крыма можно легко установить с помощью информации, размещенной на ресурсах Росстата, не привлекая для этого специалистов ООН и космические спутники. Но люди с серьезными лицами явно не ищут легких путей…Или вот еще ситуация, активно обсуждаемая «людьми с серьезными лицами» последние два дня.Бывшие премьер-министр Николай Азаров и глава МВД Виталий Захарченко могут вернуться в украинскую политику через Донбасс. Об этом написал влиятельный Telegram-канал Pavlovsky News со ссылкой на "информированный и проверенный" источник.Влиятельный канал! Не больше, ни меньше. А почему, допустим не Олег Царев и Виктор Янукович? Или кто-либо еще из «старой обоймы»? Азаров, как и Захарченко, фактически ушли из политики еще в 2014 году и никоим образом не позиционировали себя в качестве людей, которые способны повлиять на ситуацию на Донбассе. И почему кто-то решил, что замена Пушилина и Пасечника на двух политических пенсионеров времен Януковича это верный тактический ход, который позволит непризнанным республикам нормализовать отношение с «материковой» Украиной?В общем, украинским политикам нужно действительно больше улыбаться, может хоть это помешает им делать откровенные глупости с серьезным лицом.Хотя, наверное, стоит отметить, что в политическом бомонде Украины есть и удивительно позитивные люди, которые не только улыбаются сами, но и заставляют улыбаться других.Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения, во Всемирный день презерватива, который отмечается 13 февраля, рассказала о правилах пользования барьерной контрацепцией и развеяла популярные мифы о презервативах. Молодец, полезным делом занимается человек. Надеюсь, что ее стараниями хоть немного сократится популяция дебилов, которые каким-то непостижимым образом захватили Украину и теперь делают все для того, чтобы данное государство кануло в лета, став частью прошлого и навсегда исчезнув из настоящего.Алексей Зотье