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Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

Sergey Сегодня, 13:1522Новости
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
Фото: РИА Новости
В Кремле назвали враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации.
"Вранье", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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