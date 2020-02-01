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Фермеры Луганской области за месяц уплатили почти 30 миллионов гривен единого налога

verter Сегодня, 13:4516Новости
Фермеры Луганской области за месяц уплатили почти 30 миллионов гривен единого налога
Местные громады Луганщины получили от упрощенцев 53,5 миллионов гривен единого налога, передает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.
Указанная сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе 2020 года. Основная часть поступлений единого налога — 29,9 миллионов гривен уплачена сельскохозяйственными товаропроизводителями. Физические лица — предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения, перечислили 20,5 миллионов гривен.
По сравнению с показателями за январь 2019-го года поступления единого налога увеличились на 16,2%. Экономика - Сегодня, 13:18 60

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