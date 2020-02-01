Киев удивляет заявлениями о возможной переписи населения Донбасса со спутника – депутат

Украинские политики удивляют заявлениями о возможном проведении переписи населения в Крыму и Донбассе с помощью спутниковой съемки. Об этом ЛИЦ заявил депутат Народного Совета ЛНР Валерий Галинкин.

"В послемайданные годы меня уже трудно чем-то удивить в украинской политике. Однако 13 февраля министр кабинета министров Украины некто Дмитрий Дубилет заявил, что Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения в Крыму и в Донбассе с помощью спутниковой съемки. Вот это ноу-хау!" – отметил он.

"Интересно, как же он собирается считать нас со спутника? Как они пересчитают стариков и инвалидов, которые не могут выйти из дома по состоянию здоровья, тех, кого Украина лишила права на пенсию из-за невозможности пройти так называемую идентификацию? Пусть спутник пересчитает тысячи могил погибших в Донбассе. Пусть посчитает, сколько детей не смогло появиться на свет из-за того, что погибли тысячи молодых юношей и девушек. Кстати, разве говорил об этом в своих предвыборных обещаниях нынешний президент Украины (Владимир Зеленский)?" – сказал Галинкин.

Депутат добавил, что "Зеленский победил потому, что люди на Украине надеялись, что придет лучший, чем (экс-президент Украины Петр) Порошенко, объявлявший себя президентом мира".

"И сегодня, я уверен, большинство граждан Украины – как и мы, живущие в Луганске и Краснодоне, в Стаханове и Славяносербске, на всей территории нашей Республики, как и жители ДНР – хотят простого человеческого мира. К сожалению, об этом только говорят Зеленский и его команда. А на деле еще четверо наших ребят 7 февраля погибли под Золотым-5. Лучше бы это увидел их спутник!" – заявил Галинкин.

Он отметил, что "провести перепись Украине все-таки надо".

"И я назвал бы ее "переписью безвозвратных потерь". Пусть запустят спутник над Чехией и Польшей, Италией и Грецией, где живут миллионы украинцев, уехавших туда в поисках работы. Пусть пролетит спутник над Троицким, Марковским, Новопсковским районами Луганщины, откуда тысячи людей уехали на работу в Россию", – пояснил депутат.

"А что касается нас, мы перепись уже провели и скоро сообщим о ее результатах, за нас волноваться не надо. Пусть думают о судьбе своей страны", – подчеркнул он.

Напомним, первая в истории ЛНР перепись населения проходила в Республике с 1 по 14 октября 2019 года в соответствии с принятым Советом министров ЛНР постановлением "Об организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года".

Председатель Госкомстата Ирина Шаблиенко сообщала, что данные переписи населения послужат основой для формирования бюджета Республики, обоснования стратегии социально-экономического развития Республики, анализа демографических тенденций, разработки и реализации государственных программ – демографической, социальной, культурной, образовательной.

В Государственном комитете статистики ЛНР информировали, что подведение итогов первой состоявшейся в Республике переписи населения состоится не ранее второго квартала 2020 года, а результаты переписи населения, публикуемые ранее сроков подведения итогов мероприятия, являются заведомо ложными.

14 февраля — Луганск