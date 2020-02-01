Действия Зеленского демонстрируют наплевательское отношение к "Минску" – профсоюз

Заявления и действия президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют деструктивное и наплевательское отношение к Минским соглашениям и международному праву. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Игорь Рябушкин.

"Украинские прихлебатели нового президента продолжают делать то же, что и предыдущие. Регулярные заявления и действия Зеленского откровенно демонстрируют деструктивное и наплевательское отношение, как к подписанным договоренностям, так и к международному праву в целом", - отметил он.

Зампредседателя ФП напомнил, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что партия, как и президент Украины, выступает против закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

"То есть он открытым текстом говорит, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Но что сегодня может быть важнее, чем установление мира в Донбассе? Кто должен выдвигать все мирные инициативы и кто должен искать тот знаменатель, который может привести к миру? В первую очередь, Зеленский и его команда. А они своим нежеланием закрепить в конституции особый статус Донбасса исключают политический путь решения конфликта", - резюмировал Рябушкин.

14 февраля — Луганск