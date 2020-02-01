Зеленский хочет пополнить ряды ВСУ жителями Донбасса – активист

Президент Украины Владимир Зеленский хочет пополнить ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) жителями Республик Донбасса. Об этом ЛИЦ заявила руководитель исполкома краснолучского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Анна Малахова.

"Владимир Зеленский поручил упростить получение паспортов Украины для жителей Донбасса. Помимо этого, Зеленский потребовал обеспечить дистанционное изучение украинского языка и истории Украины в Республиках Донбасса и увеличить для них количество бюджетных мест в украинских вузах. Но разве родители отпустят своих сыновей в Украину, зная, что через месяц там объявят призыв?" – отметила Малахова.

"Очевидно, что таким образом Зеленский хочет пополнить ряды ВСУ, - подчеркнула она. - Также всем известно, что в Украине уже давным-давно закончились добровольцы. Хотя, что тут говорить о добровольцах, когда там просто некого отправлять на фронт. Из людей мужского пола, которым еще не приходила повестка, остались только пенсионеры и дети".

Руководитель теротделения добавила, что такие действия власти Украины говорят о желании любой ценой повысить численность населения страны.

"Какая речь может идти о молодежи Донбасса, если даже киевская молодежь стремится уехать из страны куда угодно, лишь бы не идти убивать людей? Зеленскому и остальным депутатам легко выдумывать новые законы, сидя в своих теплых кабинетах, а призывникам придется сидеть в окопах и убивать своих земляков", - подытожила Малахова.

14 февраля — Луганск