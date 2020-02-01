Лукашенко заявил о В«намёкахВ» России на присоединение Белоруссии

«Помните — ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня – думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — заявил Лукашенко.

Фото: РИА НовостиБелорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.Как отмечает агентство, об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.По его словам, в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», передаёт Sputnik Беларусь.Как подчеркнул Лукашенко, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.Он подчеркнул, что никогда не пойдёт на «поглощение Беларуси» и её инкорпорацию.12 февраля Bloomberg, ссылаясь на источники писало, что российский президент Владимир Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».В Кремле позднее подчеркнули, что сообщения о том, что Путин предлагал Лукашенко объединение двух стран, не соответствуют действительности.