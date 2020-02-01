Лукашенко заявил о В«намёкахВ» России на присоединение Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА.
Как отмечает агентство, об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.
По его словам, в руководстве России «намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», передаёт Sputnik Беларусь.
Как подчеркнул Лукашенко, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
«Помните — ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня – думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что никогда не пойдёт на «поглощение Беларуси» и её инкорпорацию.
12 февраля Bloomberg, ссылаясь на источники писало, что российский президент Владимир Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
В Кремле позднее подчеркнули, что сообщения о том, что Путин предлагал Лукашенко объединение двух стран, не соответствуют действительности.
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