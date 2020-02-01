Активисты "Мира Луганщине" передали продуктовые наборы подопечным госпиталя ветеранов (ФОТО)

Представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" поздравили подопечных Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Еременко с 77-летием освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, передав им 200 продуктовых наборов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Координатор проекта "Забота о ветеранах" движения, член Общественной палаты ЛНР Галина Григорова рассказала ветеранам госпиталя о задачах, реализуемых "Миром Луганщине", одна из которых – воспитание молодежи в духе патриотизма.Она отметила, что в настоящее время Республика готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и важным в этом деле является общение с ветеранами.Координатор проекта поздравила подопечных госпиталя с 77-летием освобождения Луганска, грядущей 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана, пятилетием завершения Дебальцевско-Чернухинской операции и Днем защитника Отечества."Сегодня мы вспоминаем о защитниках Луганска, о тех солдатах, которые не вернулись. За последние четыре года в Луганске проживало пять участников боевых действий, которые непосредственно принимали участие в освобождении Луганска, последний из них ушел из жизни в прошлом году. Мы сегодня о них вспоминаем и благодарим за их подвиг", - подчеркнула Григорова.Она передала подопечным госпиталя 200 продуктовых наборов, а учреждению – фотоаппарат."Я вам благодарна, что вы в любой день, в любую минуту откликаетесь на наши просьбы, приезжаете к нашим уважаемым ветеранам и в праздничные дни, и просто так", - обратилась к активистам "Мира Луганщине" главный врач госпиталя Татьяна Сокирко.Для ветеранов медучреждения выступил народный ансамбль авторской и казачьей песни "Любо" луганского Дворца культуры имени Ленина.Кроме того, в госпитале организована выставка документов и фотографий, посвященная Великой Отечественной войне.Госпиталь ветеранов войны имени маршала Еременко до начала боевых действий в Донбассе считался одним из лучших не только на территории всей бывшей Луганской области, но и всей Украины. Лечебное учреждение рассчитано на 265 человек. В госпитале работают четыре отделения: хирургическое – на 60 коек, кардиологическое – на 60 коек, терапевтическое – на 80 коек и неврологическое – на 65 коек. В течение года в хирургическом отделении проводится до 300 операций. В госпитале имеют право проходить курс лечения участники Великой Отечественной войны, боевых действий, бывшие узники концлагерей.Во время активных боевых действий летом 2014 года здание госпиталя получило значительные повреждения, больные были эвакуированы в восьмую городскую больницу, однако часть персонала, несмотря на опасность, продолжала нести круглосуточную вахту в медучреждении. К настоящему времени здание госпиталя восстановлено, учреждение выполняет свои функции в полном объеме.Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.14 февраля — Луганск