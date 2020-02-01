Боец ВСУ погиб, один получил ранения при переустановке мин у Луганского – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения при переустановке мин в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"13 февраля во время уточнения карт минных полей и переустановки мин вблизи населенного пункта Луганское произошла детонация одной из мин, в результате чего погиб один военнослужащий 9-го батальона 59-й бригады, еще один получил ранения", - рассказал он.

Осадчий уточнил, что командование соединения скрывает гибель и ранение бойцов от семей военнослужащих.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что боец ВСУ погиб при установке противотанковых мин в районе Луганского.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 февраля — Луганск