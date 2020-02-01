Боец ВСУ дезертировал из зоны "ООС", прихватив с собой автомат – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ покинул пункт временной дислокации в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), прихватив с собой автомат. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"12 февраля в ходе оборудования фортификационных сооружений в районе населенного пункта Мироновский военнослужащий 11-го батальона 59-й мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) рядовой Ляшенко самовольно покинул пункт временной дислокации со штатным оружием АКС-74", - рассказал он.

Осадчий отметил, что по факту самовольного оставления части военнослужащим проводится разбирательство, силами батальона ведутся поиски сбежавшего силовика, доклад о происшествии в вышестоящий штаб не представлялся.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 февраля — Луганск