Спецгашение блока марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье" состоялось в Брянке (ФОТО)

Специальное гашение блока художественных почтовых марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье" из серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" состоялось в Брянке в рамках IV антифашистского форума "Верим в Донбасс". Об этом с места событияпередает корреспондент ЛИЦ.В спецгашении, которое прошло в администрации города, приняли участие председатель общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, глава администрации Брянки Николай Моргунов, глава администрации Дебальцево Донецкой Народной Республики Игорь Захаревич, а также племянник героя – подпольщика Игорь Левтеров.Также к данной дате государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" выпустило конверт первого дня. Гашенные специальным штемпелем и подписями конверты были вручены гостям и участникам мероприятия в память об этом событии."Антифашистский форум уже в четвертый раз проходит на территории Брянки. И в прошлом году было принято решение обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций с просьбой изготовить данную марку, чтобы увековечить память тех героев-подпольщиков, которые работали на территории Брянки в Великую Отечественную войну. Министерство положительно отнеслось к этой инициативе, был изготовлен макет марки, на мой взгляд, очень достойный, и был выпущен художественный знак почтовой оплаты, который мы с вами сегодня в торжественной обстановке погасили", - рассказал Моргунов."Сегодня была вписана еще одна страница в очень непростую историю, и я не побоюсь сказать, что сегодня это идеологическое оружие, через которое мы доводим свои ценности всему миру. И я надеюсь, что марка попадет в руки людей, которые, коллекционируя марки, ознакомятся с нашей историей", - добавил глава администрации города.Племянник героя-подпольщика отметил, что это событие стало очень значимым для всей его семьи."До слез! Спасибо, что помнят, ценят родственников наших, все подполье Криворожское – все, что они сделали, не забывают. Спасибо большое!" - сказал Левтеров.Блок почтовых марок "Герои-подпольщики поселка Криворожье" выпущен тиражом 1000 экземпляров (в одном блоке одна марка), его номинальная цена 100 руб.На блоке отображены стилизованные фотографии эпизодов Великой Отечественной войны в брянковском поселке Криворожье, мать Игоря Левтерова – Анна Левтерова, группа подпольщиков Павел Левтеров, Владимир Коновалов, Иван Злобин, Михаил Егоров, картина Алексея Кокорекина с фиксированным подвигом героев-подпольщиков поселка Криворожье, марка "Левтеров Игорь Павлович", знак серии "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"; год выпуска и тираж.На марке отображен портрет Игоря Левтерова на фоне стилизованной карты периода Великой Отечественной войны, годы жизни, год выпуска и номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Левтеровское подполье было создано в 1942 году в поселке Криворожье города Брянки Игорем Левтеровым, которому к началу войны было 17 лет.В актив подпольной группы вошли отец Игоря - Павел Левтеров, комсомолец Владимир Коновалов, большевик Григорий Никольский, сестры Валя и Вера Никольские, забойщик Иван Злобин, директор школы Михаил Егоров. Не являясь членами партизанской группы, помогали в ее деятельности братья Константин и Александр Семеникины, служившие в полиции.Подпольщики писали и расклеивали листовки, призывающие население к сопротивлению захватчикам, нарушали телефонную связь оккупантов, собирали оружие для борьбы с ними, взорвали водонапорную башню. В день Красной Армии 23 февраля 1943 года патриоты вывесили Красное знамя на здании горноспасательного отряда. Подпольщики готовились к ликвидации предателей Родины, планировали взорвать мост между поселками Елено и Криворожье. Но предатель выдал группу, и 22 марта 1943 года Игорь Левтеров и Иван Злобин были арестованы, а 23 марта - другие члены группы.В тюрьме их страшно пытали, но ничего не сказавших Павла Левтерова и Григория Никольского в ночь с 27 на 28 марта бросили в ствол шахты № 1-1бис "Криворожье". В тот же день на базарной площади был повешен Злобин. Остальных членов группы увезли в Брянку, а затем в гестапо в Кадиевку (сейчас Стаханов), где они были расстреляны 20 апреля 1943 года.С помощью матери основателя подпольной группы Анны Левтеровой, подкупившей переводчика, удалось спастись брату Игоря - Жене Левтерову - и сестрам Никольским. После освобождения города осенью 1943 года останки погибших подпольщиков были перезахоронены в братской могиле в центре Стаханова.Сейчас в Криворожье имя Игоря Левтерова носит жилой квартал. В поселке также установлен памятный знак "Героям подпольщикам Криворожья", а возле общеобразовательной школы №4 создана аллея памяти. В школьном музее и музее колледжа созданы экспозиции, посвященные Криворожской подпольной организации.14 февраля — Брянка