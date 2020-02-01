Фонд "Созидание" оказал содействие в получении гражданства РФ 37 жителям Республики

Неправительственная организация фонд "Созидание" оказала содействие в получении гражданства Российской Федерации 37 жителям Республики. Об этом ЛИЦ заявила руководитель фонда Галина Ким.

"Мы продолжаем оказывать содействие гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Украины, в приобретении гражданства Российской Федерации. Такую помощь уже получили 37 жителей Республики", – отметила она.

Ким добавила, что заявления поступают из многих городов и районов ЛНР.

"В частности, сегодня было принято, обработано и оплачено 15 заявлений на оказание материальной помощи для оплаты государственной пошлины жителям Стаханова, Красного Луча, Кировска, Луганска, Первомайска, Калиново и Станицы Луганской", – рассказала руководитель фонда.

Она напомнила, что для получения помощи обязательно наличие паспортного документа Луганской Народной Республики, а также полного пакета документов, требующихся для оформления заявления.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 27.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +38072-177-77-09, +38066-119-04-45.

Ранее Ким сообщала, что фонд "Созидание" оплатит государственную пошлину для получения российского гражданства семьям из прифронтовых районов ЛНР, наиболее пострадавшим от вооруженной агрессии Украины.

14 февраля — Луганск