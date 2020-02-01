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Финполиция ГКНС за месяц выявила 11 нарушителей законодательства среди перевозчиков

Sergey Сегодня, 18:150Новости
Финполиция ГКНС за месяц выявила 11 нарушителей законодательства среди перевозчиков
Финансовая полиция Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР совместно с сотрудниками территориальных органов ведомства за месяц выявила 11 нарушителей законодательства среди перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.
Там рассказали, что специалисты Госкомитета с 10 января проводят профилактические мероприятия, направленные на привлечение к постановке на налоговый учет граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
"Особое внимание уделено лицам, осуществляющим нелегальные перевозки пассажиров и предоставляющим услуги такси. С момента начала проведения таких мероприятий проверено более 150 граждан, осуществляющих перевозки пассажиров, в 11 случаях выявлены нарушения законодательства Луганской Народной Республики, проводится дальнейшая проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверок с нарушителями проводятся профилактические беседы о необходимости государственной регистрации и постановки на налоговый учет, благодаря чему три перевозчика уже узаконили свою предпринимательскую деятельность.
В ГКНС добавили, что финполиция и дальше будет проводить мероприятия по выявлению субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, во всех сферах экономики.
14 февраля — Луганск

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