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В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО

root Сегодня, 18:450Новости
В Киеве рассказали о приезжающих на Украину "учиться" солдатах НАТО
Фото: РИА Новости
Военнослужащие из стран-участниц НАТО многому научились у Украины, заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, киевские власти получают "много слов благодарности учиться у украинских Вооруженных сил".
"Не просто приезжать делится опытом, а учиться у нас, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи", — сказал вице-премьер.

Кулеба отметил, что НАТО и Украина "важны друг для друга".
Украинский политик также подчеркнул, что вступление страны в НАТО остается вопросом времени. Вице-премьер добавил, что в течение пяти лет Киев намерен получить критерии вступления в НАТО.

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