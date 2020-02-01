Представители властей и жители Луганска возложили цветы к памятникам героям войны

Представители властей ЛНР и жители Луганска в 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков возложили цветы к Пилону Славы и Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

"К подножию памятников были возложены цветы от главы Республики Леонида Пасечника, Правительства и Народного Совета ЛНР, главы администрации Луганска, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, общественного движения "Мир Луганщине", молодежи и жителей города", – говорится в сообщении.

"Для меня это один из важных праздников, определенный старт к празднику Великой Победы. Приятно видеть, что луганчане осознают, какой сегодня день, то, что с каждым днем все меньше и меньше тех людей, которые освобождали Луганск, и вообще в целом ветеранов Великой Отечественной войны, их уже единицы. Приятно видеть, что люди отдают дань памяти героев", – отметил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов подчеркнул, что жители города "по воле сердца пришли почтить память освободителей Луганска".

И мы очень благодарны руководству Республики за участие в этом мероприятии. Отрадно, что на нем присутствовало достаточно много молодежи. Мы проводим такие мероприятия в память о тех людях, которые воевали и погибли, нам необходимо помнить свою историю", – сказал он.

Напомним, митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, сегодня состоялся в столичном сквере имени 9-го Мая.

Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.

4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.

14 февраля — Луганск