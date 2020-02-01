Брянка и Дебальцево подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Главы администраций Брянки Луганской Народной Республики и Дебальцево Донецкой Народной Республики Николай Моргунов и Игорь Захаревич сегодня в Брянке подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Подписание документа состоялось в рамках работы IV антифашистского форума "Верим в Донбасс!", посвященного пятой годовщине победы Республик Донбасса в Дебальцевско-Чернухинской операции, Дню памяти юных героев-антифашистов, а также 78-й годовщине образования Левтеровского подполья.Глава администрации Брянки отметил, что подписание соглашения преследует несколько важных целей: установление дружеских связей с городом воинской славы Дебальцево и активное развитие сотрудничества в сфере образования, спорта, культуры с целью реализации совместных программ."Подписанное соглашение станет началом системной деятельности по выполнению совместных проектов. Мы соседи, всегда были близки по духу и жизненным принципам, а сегодня все это подтвердили документально: скрепили подписями и печатями", - сказал Моргунов, подчеркнув, что теперь Брянка и Дебальцево стали городами-побратимами."Подписание договора о сотрудничестве, договора о побратимских отношениях важно и для нас и, я уверен, для брянковчан, является очень важным событием. Наши отношения должны укрепляться каждый день во всех сферах жизнедеятельности наших городов и наших Республик", - прокомментировал событие Захаревич.В рамках церемонии подписания документа главы городов обменялись памятными подарками.14 февраля — Брянка