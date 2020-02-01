Антифашистский форум "Верим в Донбасс" прошел в Брянке с участием гостей из ДНР и РФ (ФОТО)

Представители ЛНР, ДНР и Российской Федерации приняли участие в четвертом антифашистском форуме "Верим в Донбасс", прошедшем в Брянке. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие, посвященное пятой годовщине победы Республик Донбасса в Чернухино-Дебальцевской операции, Дню памяти юных героев-антифашистов, а также 78-й годовщине образования Левтеровского подполья, состоялось при поддержке общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".В форуме приняли участие глава администрации Брянки Николай Моргунов, глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый, активисты общественного движения "Мир Луганщине", представители общественных организаций, молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Народной милиции ЛНР, гости из Севастополя.Моргунов напомнил, что ежегодно антифашистский форум собирает в Брянке множество единомышленников."Четвертый раз мы собираемся в стенах администрации Брянки, чтобы сказать решительное "нет!" фашизму. И как показывает ежегодный опыт, эта тема не исчерпана, угроза не устранена и борьба продолжается, в том числе борьба за (правдивую) историю. Наши отцы и деды знали, что остановить кровавую жажду завоеваний гитлеровской Германии могут только они. Так и случилось. И сегодня наша очередь, взяв в руки оружие, также вооружившись словом, остановить ту неправду, которая льется со стороны укрофашистов", - сказал градоначальник, приветствуя участников форума.Он рассказал, что главными целями мероприятия является консолидация общественного мнения, воспитание гражданственности и патриотизма и увековечивание памяти патриотов Родины, павших в борьбе с фашизмом.Глава Дебальцево Захаревич почеркнул, что для него отрадно находиться на брянковской земле, с которой с давних времен связывает общая история, в том числе сложных периодов Великой Отечественной войны и войны против украинской агрессии."Мы очень рады участвовать в таком прекрасном мероприятии, считаем, что оно, наверное, должно выходить уже на новый уровень – я думаю, что Дебальцево, в котором происходили ожесточенные бои, подхватит флаг этого форума у себя на территории", – подчеркнул он.Першиков поприветствовал представителей Донецкой Народной Республики, назвав их побратимами, братьями по оружию и соратниками."Очень правильно, что именно в эти дни начинается наш форум, потому, что сегодня проходит очень много мероприятий, посвященных и освобождению Луганска, и освобождению многих населенных пунктов на территории Республики. И мы сегодня вскрываем огромный пласт истории. И это не только история Великой Отечественной войны, это и пласт современной новейшей истории сопротивлению тому украинскому фашизму, который сегодня по-прежнему нам угрожает", - отметил он."Очень важно, что участниками этого форума являются молодые люди. Пять лет назад, когда мы здесь бились за Дебальцево – освобождали этот населенный пункт, этим детям на тот момент было лет 12, а, может быть, даже и младше. Сегодня это уже взрослые молодые люди, и они могут анализировать, принимать решения. Это уже совсем другое поколение", - добавил замминистра."Я горд тем, что рожден на Донбассе. В 2014-м мы встали на защиту родной земли. Я ни минуты не сомневался в правильности выбора. Мы с оружием в руках отвоевывали свободу и продолжаем это делать. В зале присутствуют гости из славного города Севастополя, которые были с нами в период активной фазы военной агрессии Киева. Мы чувствуем их поддержку и сейчас. И я знаю, победа будет за нами!" - сказал Киселев.Карякин добавил, что "тема патриотического воспитания на примере героев Великой Отечественной войны и подвигов Народной милиции сегодня очень важна".В ходе форума участники обсудили формы увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, методы восстановления исторической памяти, связанные с Криворожским подпольем, действовавшим на территории Брянки, выслушали предложения по патриотическому воспитанию молодежи. Моргунов отметил, что форум является отправной точкой для цикла мероприятий патриотического характера, которые будут реализовываться в течение года.В рамках форума в поселке Южная Ломоватка, входящем в состав Брянки, состоялся митинг, посвященный пятой годовщине завершения Дебальцевско-Чернухинской операции, во всех учебных заведениях города прошли тематические линейки памяти.Кроме того, главы Брянки и Дебальцево подписали соглашение о сотрудничестве городов. Завершилось мероприятие фестивалем патриотической песни "Истина Победы" в городском Дворце культуры имени Октябрьской революции.Напомним, что первый антифашисткий форум в Брянке состоялся в феврале 2017 года, тогда его участники предложили установить в Республике День народного ополчения Донбасса. Второй антифашистский форум "Верим в Донбасс" состоялся в Брянке 9 февраля 2018 года.Напомним, что в августе 2014 года в поселок Чернухино вошли подразделения ВСУ, с сентября 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками. 18 февраля власти 2015 года ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.14 февраля — Брянка