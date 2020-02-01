Перезахоронение останков погибшего в 1943 году красноармейца состоялось в Краснодоне

Торжественная церемония перезахоронения останков погибшего в 1943 году под Курской дугой солдата Красной Армии Георгия Деркача состоялась в Краснодоне в 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района.

"В день освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков на Аллее защитников Родины состоялась церемония перезахоронения останков солдата Великой Отечественной войны Георгия Деркача, который погиб в битве под Курской дугой", – говорится в сообщении.

В горрайонной администрации отметили, что останки бойца подняли члены курского поискового отряда "Курган" недалеко от памятника артиллеристам на Северном фасе Курской дуги. Члены отряда, ветераны воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимир Армашов и Виктор Носов, доставили останки героя на малую родину.

Памятный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника зачитал его советник по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

"Пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя, война не окончена. Мы не имеем права забыть о людях, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили под мирным небом. Я хочу сказать огромное спасибо поисковым отрядам. Они делают благородное дело, возвращая имена павших героев из небытия", – обратился к участникам церемонии глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

"Красная Армия победила в кровавой войне, и одной из самых важных битв была битва на Курской дуге. Знаменательная победа позволила советским войскам перехватить инициативу и продолжить свое освободительное движение. В этой битве героически погиб наш земляк. Мы чтим и помним наших героев. Это наш святой долг перед предками и наша обязанность перед потомками. Светлая и вечная память героям погибшим и долгие лета героям живущим", – сказал депутат Народного Совета ЛНР Иван Санаев.

Носов отметил, что "некорректно называть бойцов, которые остались в полях, неизвестными солдатами".

"Они все известны, их всех родила мать. У них были родители, друзья, у некоторых были дети. А если мы не знаем имени этого бойца – это минус нам", – пояснил поисковик из Курска.

Он передал главе администрации Краснодона и Краснодонского района гильзу 45-миллиметрового снаряда, которая была найдена на месте гибели солдата.

"Здесь лежит земля, политая кровью вашего земляка", – отметил Носов.

Кроме того, заместитель командира отряда "Курган" вручил Козенко расческу с именем Деркача и медаль "Шагнувший в бессмертие", утвержденную благотворительным военно-патриотическим фондом общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти о погибших защитниках Отечества.

"Эти экспонаты будут переданы на хранение в краснодонский музей "Молодая гвардия", – проинформировали в горрайадминистрации.

Благочинный Краснодонского церковного округа протоиерей Дмитрий провел панихиду по погибшему воину, после чего состоялась процедура перезахоронения.

Собравшиеся почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего участники Республиканской Вахты Памяти возложили к месту захоронения корзину цветов.

Георгий Иосифович Деркач, 1907 года рождения – шофер четвертой батареи 282-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка третьей истребительной бригады второй истребительной дивизии 70-й армии Центрального фронта. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) служил с ноября 1941 года, призван Краснодонским райвоенкоматом (РВК) Ворошиловградской области. В списках безвозвратных потерь не значится. В наградном листе отмечено, что "8 марта 1943 года 1-я батарея при поддержке наступления частей 280-й стрелковой дивизии в направлении Тросны (ныне Орловской область) оказалась без боеприпасов. Подъезды к огневой позиции батареи беспрерывно обстреливались артиллерийско-минометным огнем противника. Рискуя жизнью, Деркач три раза в день подвозил на батарею боеприпасы и тем самым обеспечивал ее работу. Награжден медалью "За боевые заслуги". Подпись – командир четвертой батареи лейтенант Андреев. Приказом от 23 апреля 1943 года действующей армии Деркач был награжден медалью "За боевые заслуги".

14 февраля — Луганск