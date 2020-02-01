Боксеры из ЛНР, ДНР и РФ участвовали в турнире в честь воинов-афганцев в Ровеньках (ФОТО)

Турнир по боксу, посвященный воинам-афганцам, состоялся в Ровеньках с участием спортсменов ЛНР, ДНР и России. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."В боксерском клубе "Время бокса" детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) города Ровеньки 14 февраля состоялся ХII международный турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане", - говорится в сообщении.Турнир состоялся при поддержке председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко. Почетными гостями состязания стали депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко, руководитель исполкома территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Анатолий Пигида, депутат Молодежного парламента ЛНР Никита Нечуев, координатор проекта "Дружина" движения Сергей Сергиенко."В турнире приняли участие девять команд из городов ЛНР и ДНР и Российской Федерации. Кубок председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко получил победитель соревнований Егор Матвейчук, он боксировал в весовой категории 50-54 килограммов. Денежную премию от Беллы Демешко получили два боксера: Виктор Рыбак и Александр Иванов", - рассказали в пресс-службе."Вы сегодня показали себя настоящими спортсменами, готовыми отстоять честь своей команды и честь своей страны. Я горжусь вами!" - отметила депутат.Пигида, Нечуев и Сергиенко также вручили грамоты отличившимся спортсменам турнира.Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) был введен в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс. граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в плену. Более 8 тыс. "афганцев" были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР сейчас живут около 1,5 тыс. воинов-интернационалистов.14 февраля — Луганск