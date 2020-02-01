МВД ЛНР передало управлению ГИБДД восемь новых патрульных автомобилей

Министерство внутренних дел (МВД) ЛНР передало управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) восемь новых патрульных автомобилей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"В Министерстве внутренних дел ЛНР продолжается обновление автопарка. В этот раз восемь новых автомобилей марки Skoda Rapid отправляются на службу в управление ГИБДД МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что специализированные патрульные автомобили обладают повышенными динамическими характеристиками, в них установлены современные светодиодные сигнальные и громкоговорящие установки.

"Благодаря руководству МВД ЛНР обновление автопарка УГИБДД осуществляется регулярно. Министр внутренних дел Луганской Народной Республики Игорь Александрович Корнет уделяет большое значение материально-технической базе управления, что необходимо для выполнения ежедневных задач по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах нашей Республики", - отметил начальник УГИБДД МВД ЛНР Александр Черкасов.

В Министерстве уточнили, что в ближайшее время полученные автомобили выедут на дороги Республики.

14 февраля — Луганск