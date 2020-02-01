Синоптики прогнозируют 15 февраля в ЛНР от 8 градусов мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 февраля будет колебаться от 8 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 14 февраля до 21.00 15 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза, днем – от 1 до 3 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 6-8 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 февраля зафиксировали в 1949 году – минус 25,7 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2016 году – плюс 14,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 февраля – 06.58, время захода – 18.20. Продолжительность светового дня составит 11 часов 22 минуты.

По предварительному прогнозу, 16-17 февраля температура воздуха понизится на 1-3 градуса.

14 февраля — Луганск