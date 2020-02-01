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Зеленский обсудил с сенаторами США помощь Украине

Sergey Сегодня, 21:0017Новости
Зеленский обсудил с сенаторами США помощь Украине
Фото: © president.gov.ua
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Киеву в сфере обороны, передает RT.
Зеленский встретился с американскими сенаторами Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям сената США.
По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине.
«Мы только что на встрече с президентом поднимали этот вопрос (расширения помощи Украине в сфере обороны)», — заявил Баррас в эфире украинского «5 канала».

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