Зеленский обсудил с сенаторами США помощь Украине

«Мы только что на встрече с президентом поднимали этот вопрос (расширения помощи Украине в сфере обороны)», — заявил Баррас в эфире украинского «5 канала».

Фото: © president.gov.uaУкраинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Киеву в сфере обороны, передает RT.Зеленский встретился с американскими сенаторами Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям сената США.По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине.