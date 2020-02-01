За месяц в Луганске обнаружили 11 нелегальных перевозчиков
Финансовая полиция Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) совместно с сотрудниками территориальных органов ведомства за месяц выявила 11 нарушителей законодательства среди перевозчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.
Там рассказали, что специалисты Госкомитета с 10 января проводят профилактические мероприятия, направленные на привлечение к постановке на налоговый учет граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
«Особое внимание уделено лицам, осуществляющим нелегальные перевозки пассажиров и предоставляющим услуги такси. С момента начала проведения таких мероприятий проверено более 150 граждан, осуществляющих перевозки пассажиров, в 11 случаях выявлены нарушения законодательства, проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении.
В ходе проверок с нарушителями проводятся профилактические беседы о необходимости государственной регистрации и постановки на налоговый учет, благодаря чему три перевозчика уже узаконили свою предпринимательскую деятельность.
В ГКНС добавили, что финполиция и дальше будет проводить мероприятия по выявлению субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, во всех сферах экономики. Удобный город - Сегодня, 20:54 46
Об этом сообщили в пресс-службе ГКНС.
Там рассказали, что специалисты Госкомитета с 10 января проводят профилактические мероприятия, направленные на привлечение к постановке на налоговый учет граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
«Особое внимание уделено лицам, осуществляющим нелегальные перевозки пассажиров и предоставляющим услуги такси. С момента начала проведения таких мероприятий проверено более 150 граждан, осуществляющих перевозки пассажиров, в 11 случаях выявлены нарушения законодательства, проводится дальнейшая проверка», — говорится в сообщении.
В ходе проверок с нарушителями проводятся профилактические беседы о необходимости государственной регистрации и постановки на налоговый учет, благодаря чему три перевозчика уже узаконили свою предпринимательскую деятельность.
В ГКНС добавили, что финполиция и дальше будет проводить мероприятия по выявлению субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, во всех сферах экономики. Удобный город - Сегодня, 20:54 46
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