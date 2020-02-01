В Луганске до 22 февраля продлили карантин для всех образовательных учреждений



Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

«На основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 22 февраля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 17 февраля.

По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Красота и здоровье - Сегодня, 20:47 70 Власти Луганска продлили карантин во всех учреждениях образования города до 22 февраля в связи с превышением порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учащихся.Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Луганскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).«На основании данных эпидемиологического анализа согласно решению городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях приостановлен до 22 февраля», — говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что ранее городские власти продлевали карантин во всех учреждениях образования Луганска до 17 февраля.По состоянию на 1 февраля карантин действовал в 13 образовательных учреждениях Луганска. Красота и здоровье - Сегодня, 20:47 70

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