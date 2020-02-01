В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности в Украине", - сказала она в комментарии порталу Ukrinform.

Фото: ReutersДокумент "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не является официальным, а изложенные в нем тезисы не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, передает РИА Новости.Зеленко отметила, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признало этот документ, поэтому он был удален с официального сайта мероприятия.Ранее украинские СМИ сообщили, что на сайте Мюнхенской конференции был размещен документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона", позже его удалили.Как пишет Strana.ua, авторами заявления выступили десятки экспертов из разных стран мира. По данным портала, в частности, они предлагали возобновить сотрудничество европейских стран с Россией в ряде областей, восстановить работу совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, вывести переговоры о прекращении боевых действий на уровень "нормандской" четверки. Кроме того, документ предполагал создание дорожной карты по возможному снятию санкций, расширение свободы передвижения групп ОБСЕ и увеличение количества пунктов пропуска в Донбассе, восстановление инфраструктуры региона с участием ЕС и России, запуск на Украине нового национального диалога по проблемам идентичности.