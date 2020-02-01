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На Донетчине провели тренинг для психологов по вопросам домашнего насилия

robot Сегодня, 13:3015Новости
На Донетчине провели тренинг для психологов по вопросам домашнего насилия
12 февраля на базе Донецкого областного учебно — методического центра психологической службы системы образования состоялся семинар-практикум для 20 практических психологов и социальных педагогов учреждений профессионального (профессионально-технического) образования: «Взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Методические рекомендации по вопросам выявления и реагирования на случаи домашнего насилия».
Об этом сообщает ВВ по информации пресс-службы ДонОГА.
Мероприятие было проведено с целью повышения уровня осведомленности практических психологов и социальных педагогов по комплексному подходу к противодействию домашнему насилию путем проведения превентивных мероприятий и эффективного реагирования на факты домашнего насилия.
В рамках проведенного мероприятия освещены следующие вопросы:
— нормативно-правовые акты в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;
— основные статьи Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» что касается интересов ребенка;
— органы и службы, входящие в круг субъектов в сфере преодоления и предупреждения насилия в отношении детей;
— порядок взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию в отношении детей;
— налаживание контакта с ребенком, пострадавшим от насилия. Создание атмосферы доверия;
— коммуникация с ребенком: техники Soft Skills.
К участию в мероприятии была приглашена Виктория Гаркач — капитан полиции, инспектор ювенальной превенции, — которая предоставила участникам информацию об алгоритме действий полиции в случаях выявления и реагирования на домашнее насилие в отношении детей и предоставила статистические данные о случаях насилия в отношении детей в Донецкой области за 2019 год.
Новости Донецка - Сегодня, 12:41 55

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